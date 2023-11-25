Будете самой модной: с чем носить угги этой зимой и как выглядеть современно (фото)

В прошлом все носили угги с джинсами-скинни, однако попробуйте освежить свой образ. Такую обувь, считает эксперт, можно носить даже с платьями, но не со всеми.

"Трикотажные платья любой длины отлично сочетаются с угги - уютные текстуры позволяют сочетать их вместе. Дополните образ удлиненным пальто и не забудьте добавить носки крупной вязки в качестве завершающего штриха", - отметила она.

Носите угги с высокими носками (фото: instagram.com/kross.time.ua)

Дополните уггами свой образ с джинсами. Чтобы быть самой модной, выбирайте брюки широкого кроя или штанины-трубы. Угги отлично впишутся в "уличный" стиль, при этом вы не будете выглядеть банально.

Также не стоит бояться цвета. Обратите внимание не только на черные или колричневые угги, отмечает стилист.

"Хотя мне нравится традиционный каштановый цвет, грифельные оттенки легче стилизовать, поскольку они сочетаются с синим джинсом, серым, черным и всеми оттенками бежевого", - добавила Лаутбайн.

Угги с джинсами (фото: instagram.com/koalabi.ua)

Не забывайте добавлять стильные элементы. Стилист считает, что в этом сезоне женщинам точно стоит попробовать составить "луки" с уггами, добавив к ним непринужденный трикотаж, оверсайз-пиджак или бомбер, пуховый жилет или шерстяное пальто нейтральных тонов.

С чем носить угги (фото: instagram.com/dream.shade.ua)