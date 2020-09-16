Ось так буде виглядати Земля, коли розтануть всі льодовики (відео)

Вчені показали Землю після танення льодовиків (Колаж РБК-Україна)

Вчені створили відео, на якому показали Землю без льодовиків і багатьох інших об'єктів

Вчені всього світу говорять про те, що рівень Світового океану почав стрімко зростати. Такі дані підтверджують в NASA, і фахівці відзначають, що цей процес йде набагато швидше, ніж це виглядало в прогнозах.

В останніх дослідженнях експерти відзначають, що якщо глобальне потепління буде прогресувати в такому темпі, то всі льодовики на Землі можуть розтанути досить швидко. Вчені Science Insider показали, на що перетвориться наша планета після того, як всі льодовики зникнуть з лиця Землі.

На перший погляд, Земля буде виглядати майже так само, і особливі зміни помітні не будуть. Однак, це оманливе враження. З лиця Землі зникнуть багато відомих місць. Першою повністю піде під воду Венеція. Зникнуть величезні багатомільйонні міста, такі як Калькутта і Шанхай.

Як буде виглядати планета Земля після того, як розтануть всі льодовики

Варто відзначити, що масштабне дослідження, яке було проведено у 2013 році, показало, що на танення льодовиків піде не менше п'яти тисяч років.

Однак за останні роки науковці переглянули свої розрахунки та виявили, що швидкість танення льодовиків вже стала набагато швидше і цілком ймовірно у людства рахунок піде не на тисячі, а на сотні років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені спрогнозували, коли Арктика розтане повністю.

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