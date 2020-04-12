Що буде з цінами на продукти після карантину: аналітик поділився прогнозом

Карантин в Україні призвів до того, що ціни на продукти почали стрімко дорожчати. Експерти стверджують, вартість почала зростати через високий попит та ажіотаж у період пандемії коронавірусу.

Директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко також зазначив, що причинами підвищення цін стало закриття ринків, девальвація гривні і підвищення світової ціни на деякі продукти. Про це інформує видання "Сьогодні".

"Група зернових дуже важлива для України, в першу чергу - для людей з невисоким рівнем доходу. Тобто, всі ці причини призвели до зростання цін. Але зараз гривня вже зміцнилася. Це означає, що ціни почали знижуватися. Світові ціни на зернові також пішли вниз. Орієнтовно на 5%", - говорить Олексій Дорошенко.

Експерт вважає, що в більшості регіонів України зараз спостерігається падіння продажів. Зумовлено це рядом чинників: по-перше, у населення вже не так багато грошей, а по-друге, люди давно запаслися продуктами і в поповненні не потребують.

"Я вважаю, що найближчим часом буде відкат цін на продукти харчування. Винятком можуть стати лише тепличні овочі - огірки, помідори, зелень. Справа в тому, що 90% такого товару раніше продавалася на ринках", - зазначив Дорошенко.

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