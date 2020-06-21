Що буде з цінами на хліб і молоко: експерти поділилися прогнозом

Ціни на хліб і молоко в подальшому можуть відрізнятись від того, що ми бачимо на цінниках зараз.

Заступник міністра економіки Тарас Качка прокоментував ситуацію в ефірі каналу "Україна 24".

"За великим рахунком, ціна на хліб буде достатньо стабільною. Ті дощі і холод, які знівечили м'яку ягоду, врятували урожай зернових. У нас досить непогані прогнози. Це такий баланс - було б менше дощів у травні, можливо врятувалася б полуниця, але було б менше пшениці", - зазначив заступник міністра.

Щодо цін на молоко Качка висловив протилежну думку. На його думку, Україна проходить досить специфічний період, який відчутно впливає на ціноутворення.

"З одного боку, у нас повільно створюється ринок високоякісної сировини, але насправді він є вужчим, недостатньо широким, тому ціни на молоко в Україні досить високі, порівняно з іншими державами", - пояснив він.

Молоко у нас продають дорожче, ніж у Польщі, Угорщині та Іспанії. До того ж, вартість деяких продуктів харчування в Україні продовжує поступово збільшуватися, незважаючи на карантин.

При цьому, за даними НБУ, триває зниження цін на деякі види фруктів і овочів. На макаронні вироби, яйця, а також - на борошно і крупи. Те ж саме стосується цін на ліки.

Раніше ми писали, скільки витрачають на їжу в Україні та інших країнах.

Також ми писали про те, які продукти не варто їсти на сніданок.