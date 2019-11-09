Буде третє "бабине літо": синоптики шокували прогнозом погоди

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують потепління до +19 градусів

Погода в Україні знову здивує своїм теплом: синоптики прогнозують потепління до +18 градусів 13 листопада. До цього також очікується, в цілому, тепла погода. Де буде найтепліше, синоптики розповіли в оновленому прогнозі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, третє "бабине літо" для мешканців Причорномор'я вже почалося: 10 листопада в Одеській, Херсонській, Миколаївській області та на Кримському півострові очікується до +17... +19 градусів тепла. У Приазов'ї трохи прохолодніше – до +17 градусів. У західних, центральних, північних і східних областях в середньому від +11 до +16 градусів. Вночі - +7... +11 градусів. При цьому в західних областях очікуються дощі, а в інших регіонах – похмура погода.

Тепла осінь (ілюстративне фото: pixabay.com)

11 листопада температура повітря в Україні знизиться в середньому на 1-2 градуси. Погода стане на Заході України більше сонячною, а дощі перемістяться в центральні та північні регіони. Опади будуть не рясними, вважають синоптики.

12 листопада рівень тепла залишиться на колишньому рівні, але при цьому ніде не очікуються опади. В нічний час в західних областях можуть бути заморозки – температура повітря опуститься до +3 градусів.

Найтепліша і сонячна погода – третє "бабине літо" – настане 13 листопада, коли буде тепло в більшості регіонів України. У західних областях очікується потепління до +14... +18 градусів, як і в південних областях. У центральних регіонах трохи прохолодніше - +14... +17 градусів. Найхолодніше буде, традиційно, на півночі і сході країни – до +10... + 17 градусів.

Погода в Україні на 10-13 листопада – Укргідрометцентр (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики зробили важливе попередження про погоду.