Будет третье "бабье лето": синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют потепление до +19 градусов

Погода в Украине снова удивит своим теплом: синоптики прогнозируют потепление до +18 градусов 13 ноября. До этого также ожидается, в целом, теплая погода. Где будет теплее всего, синоптики рассказали в обновленном прогнозе Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, третье "бабье лето" для жителей Причерноморья уже началось: 10 ноября в Одесской, Херсонской, Николаевской области и на Крымском полуострове ожидается до +17… +19 градусов тепла. В Приазовье немного прохладнее – до +17 градусов. В западных, центральных, северных и восточных областях в среднем от +11 до +16 градусов. Ночью - +7… +11 градусов. При этом в западных областях ожидаются дожди, а в остальных регионах – пасмурная погода.

Теплая осень (иллюстративное фото: pixabay.com)

11 ноября температура воздуха в Украине упадет в среднем на 1-2 градуса. Погода станет на Западе Украины более солнечной, а дожди переместятся в центральные и северные регионы. Осадки будут не обильными, считают синоптики.

12 ноября уровень тепла останется на прежнем уровне, но при этом, нигде не ожидаются осадки. В ночное время в западных областях могут быть заморозки – температура воздуха опустится до +3 градусов.

Самая теплая и солнечная погода – третье "бабье лето" – наступит 13 ноября, когда тепло будет в большинстве регионов Украины. В западных областях ожидается потепление до +14… +18 градусов, как и в южных областях. В центральных регионах немного прохладнее - +14… +17 градусов. Холоднее всего будет, традиционно, на севере и востоке страны – до +10… 17 градусов.

Погода в Украине на 10-13 ноября – Укргидрометцентр (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики сделали важное предупреждение о погоде.