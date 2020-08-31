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Буде плавитися асфальт: синоптики попередили про аномальні температури

Понеділок 31 серпня 2020 07:29
Буде плавитися асфальт: синоптики попередили про аномальні температури
Погода в Україні 31 серпня (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптики розповіли, які регіони постраждають від аномальної спеки

Погода в Україні 31 серпня буде аномально спекотною – в південних регіонах в тіні температура сягатиме +35 градусів. Також синоптики відзначили, що небо буде ясним, але з мінливою хмарністю. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як відзначають фахівці, аномально високі температури будуть зберігатися протягом всього дня. Під загрозою – південні й деякі центральні області, де термометри покажуть до +31... +35 градусів. На сході, у більшості центральних та північних областей очікується +29... +33 градуси. Найкомфортніша температура очікує на мешканців західних областей, де показники термометрів опустяться до позначки +25... +33 градуси.

31 серпня в Україні очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. Ймовірність опадів мінімальна. При цьому вітер буде несильним – до 5-10 м/с.

Буде плавитися асфальт: синоптики попередили про аномальні температури

Погода в Україні 31 серпня буде аномально спекотною (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше прогноз на останній день літа давала синоптик Наталка Діденко. За її даними опади у понеділок все ж очікуються. Деталі прогнозу - в нашому матеріалі.

Також ми розповідали, чи варто їхати на місцеві курорти в бархатний сезон.

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