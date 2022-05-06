Буде багато сонця і синього неба: синоптик озвучила прогноз погоди

Якою буде погода 7 травня

7 травня максимальна температура повітря вдень підніметься від +15 до +22 градусів. Вночі буде прохолодно на Сході, центрі та Півночі, від+3 до +7 градусів. На півдні та заході в нічні години вже тепліше від+6 до +11 градусів.

"7 травня в Україні очікується багато сонця і блакитного неба з білими хмарками, буде сухо", - уточнила експерт.

Де пройдуть дощі

Опади можливі лише в західних областях, там пройдуть короткочасні дощі з грозами. Увечері невеликий дощ може досягти Житомирської області. Зазначається, що волога хмарність пошириться на Київську Чернігівську, частину центральних областей, однак без серйозних опадів - лише хмарність.

Діденко повідомила, що вітер в Україні завтра буде південно-східний, невеликий або помірний.

Погода 7 травня в Києві

У Києві субота передбачається теплою. Істотні опади не очікуються, проте вдень збільшиться хмарність, яка прийде із заходу.

Температура повітря в столиці вночі від +5 до +8, вдень від +17 до +19 градусів.

8-9 травня Україну перетинатиме атмосферний фронт, який буде супроводжений періодичними грозовими дощами.