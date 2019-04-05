Що буде з медициною після виборів: з'явився позитивний прогноз

За результатами обробки 100% протоколів, у другий тур виборів президента України проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Багатьох українців хвилює, що буде після виборів з медициною. Чимало людей також побоюються, що медреформу в нинішньому вигляді можуть і зовсім скасувати. Однак експерти підкреслюють: навряд чи щось зміниться до парламентських виборів, адже найближчих півроку Кабінет Міністрів залишиться старим, як і складу Верховної Ради.

Це в коментарі для Styler підтверджує і Анатолій Велімовський – громадський активіст, кризовий менеджер та голова Наглядової ради при Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги (відомої як БСП – ред.).

До парламентських виборів навряд чи щось зміниться

За словами кризового менеджера, зміни, розпочаті в медицині, триватимуть і далі.

"Інша справа, швидше за все, доведеться вирішити ще дуже багато завдань по медреформі. Зараз ми бачимо, що "первинка" більш-менш запрацювала, і там однозначно є певний позитив. При цьому я не думаю, що на "первинці" будуть якісь кардинальні зміни і все розвернуть назад, найближчим часом так точно", - прогнозує Велімовський.

Курс на медрефомру навряд чи зупиниться, вважає він.

Фото: Анатолій Велімовський (facebook.com/anatol.velimovsky)

"Тут принципово важливо, що у нас президент не відноситься до виконавчої влади. Він належить до тієї частини влади, в якій зміни можуть бути тільки після парламентських виборів восени і після того, як буде сформовано новий уряд", - говорить він.

Чи залишиться Уляна Супрун на своїй посаді? За словами Велімовського, зараз це точно спрогнозувати не можна.

"Ворожити на кавовій гущі не буду, але з великою часткою ймовірності головою МОЗ буде хтось інший", - припускає Велімовський.

"Реформи продовжаться з імовірністю 100%"

Відносно того, що зміни, які почалися в Україні і спрямовані на трансформацію системи охорони здоров'я, продовжаться після парламентських виборів восени, у Анатолія Велимовського прогноз оптимістичний.

"Я думаю, цей курс триватиме з імовірністю 100%. Реформа дуже потрібна. Гроші мають іти за пацієнтом. Це однозначно позитив для української медицини, який повинен бути продовжений. Також обов'язково повинен пройти процес автономізації медичних установ в Україні. Це ще один позитив, і його потрібно тільки завершити. Самі заклади охорони здоров'я повинні визначатися з тим, яка у них дохідна частина, і яка – видаткова. Це точно не повинні вирішувати чиновники", - підкреслює він.

Фото: Українська медицина після виборів – якою вона буде? (РБК-Україна)

За словами Велимовського, при новому міністрі певні зміни в медицині можуть бути.

"Якщо вони будуть, і будуть при цьому проходити з розумними і широкими дискусіями з громадськістю та медиками, то я думаю, результати можуть бути ще більш позитивними, ніж сьогодні", - говорить він.

"Назад нам іти просто нікуди"

Якщо реформу не продовжити, то в українській медицині ситуація буде дуже сумна, вважає Велімовський.

"Справа в тому, що нам йти просто нікуди. Ми знаходимося в ситуації навіть не стагнації, а в дуже скрутному становищі, коли це все може "вальнути" в один момент. Всі знають про те, що багато наші лікарв їдуть працювати в західні та інші країни. У Польщу, в ОАЕ, в Чехію і так далі. Якщо не будуть проводитися вагомі кардинальні зміни, здатні забезпечити фінансування сфери, забезпечити зарплати лікарям і сучасні технології, то ця тенденція продовжиться. Якщо ж цього у нас не буде, то ми отримаємо ситуацію, коли просто нікого і нікому буде лікувати", - переконаний він.

Зараз в України є два варіанти – або продовжувати медичну реформу, яка була розпочата, або охорона здоров'я буде відсутньою взагалі.

Нагадаємо, раніше Анатолій Велімовський розповів, чому в БСП закрили відділення для бездомних.

Також експерт розповів про корупцію в українській медицині.