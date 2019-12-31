Що буде з доларом після Нового року: думка експертів

Курс долара в Україні в останні кілька днів сильно схвилював своїм стрибком. При цьому вранці в суботу, 28 грудня, у банках та обмінниках говорили, що доларів немає і могли продати не більше 200, а от ближче до обіду і зовсім відмовлялися продавати валюту.

Старший аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що в даний момент на ринку немає припливу валюти з боку нерезидентів України, тому відбувається така ситуація. Про це повідомляє "КП в Україні".

Між попитом і пропозицією великий розрив через невизначений рух валюти. Очікується, що така ситуація збережеться до 3 січня, або ж аж до Різдва.

Економіст Владислав Банків каже, що стрибок долара перед Новим роком був викликаний діями Національного банку України, який обвалив гривню тим, що викупив валюту на міжбанку.

У свою чергу аналітик Данило Монін каже, що зростання курсу долара для нього не є несподіванкою. Експерт вважає, що економічно гривня переоцінена на 15%, тому реальний курс - 27-27,5 гривень за долар і вище 30 гривень за євро.

Варто зазначити, що в обмінних пунктах українців насторожило не тільки зростання курсу, але і велика маржа. Так, у неділю, 29 грудня, в обмінниках Києва різниця між купівлею і продажем долара була в 2-2,5 гривні: купівля долара – 23,50, а продаж – 25,99.

Що буде далі з курсом?

НБУ в останній робочий банківський день року, 28 грудня, встановив курс на рівні 23,69 гривень за долар і 26,42 гривень за євро. При цьому він діятиме до 7 січня включно.

З реальним курсом в обмінниках все складніше через те, що багато залежить від попиту і пропозиції. Данило Монін вважає, що паніка вже пройшла, тому 25 гривень за долар вже 2 січня – це реальний курс.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що курс долара буде на рівні 25 гривень.

Владислава Банків також вважає, що до 2 січня курс долара залишиться на колишньому рівні. При цьому більш серйозно ситуація може зміниться через тиждень, коли почне працювати міжбанк.