Що буде з 13 дітьми померлих від коронавірусу батьків: "все залежить від Саші"

21 березня від COVID-19 помер глава сімейства Володимир Родиков, а 29 березня померла його дружина Діана. В сім'ї залишилося двоє старших дітей - син і дочка.

Сім'я Родикових (фото: "Цензор.Немає")

За словами волонтера і громадської активістки Юлії Цепун, старша дочка Олександра, якій 21 рік, заявила, що готова взяти опіку над дітьми. При цьому дівчина тільки після смерті батьків дізналася, що їхній будинок перебуває у комунальній власності. Багатодітній родині будинок був переданий в оренду.

Ця інформація змусила дівчину трохи розгубитися.

"Але місцева влада налаштована допомогти дітям, їх ніхто на вулицю не вижене. Все тепер залежить від Саші - наскільки вона відповідально поставиться до всього, тому що їй все ж тільки 21 рік...", - заявила Цепун.

Сім'я Родикових (фото: "Цензор.Немає")

Вона також додала, що як би там не було дітей ніхто не кине напризволяще. В крайньому випадку, у сім'ї є куми, які досить впливові люди.

Обережно, шахраї

Юлія Цепун також застерегла українців про шахраїв, які збирають гроші на купівлю будинку для сім'ї Родикових. Вона підкреслила, що на сьогодні у сім'ї нема потреби в фінансовій допомозі