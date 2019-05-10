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Будемо звертатися в прокуратуру: В'ятрович пригрозив Кернесу


Володимир В'ятрович пояснив, чому перейменування проспекту порушує закон

Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Харкова Геннадія Кернеса, що перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова – порушення закону. Про це В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир В'ятрович зазначив, що перейменування проспекту Петра Григоренка в честь Георгія Жукова – це порушення закону і якщо мер Харкова зважиться на такий крок, то Український інститут національної пам'яті змушений буде звернутися в прокуратуру.

"У разі вчинення Харківською міською радою або будь-якими посадовими особами органів місцевого самоврядування Харкова дій або прийняття рішень про присвоєння імені Георгія Жукова будь-яким об'єктам права власності (об'єктів топоніміки) Харкова Український інститут національної пам'яті буде звертатися до Генеральної прокуратури України про визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у порядку та притягнення винних осіб до відповідальності", - попередив Володимир В'ятрович.

Володимир В'ятрович пригрозив Кернесу прокуратурою (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Він пояснив, що перейменування проспекту в честь Жукова суперечить закону про декомунізацію та порушення цього закону карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

"Можливе присвоєння будь-якого об'єкта права власності (об'єкта топоніміки) в м. Харкові імені Георгія Жукова буде суперечити вимогам частини шостої статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - зазначив В'ятрович.

 

Скріншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

На сайті Харківської міської ради зареєстрували петицію про повернення проспекту Петра Григоренка імені Жукова. Мер Харкова Геннадій Кернес написав на своїй сторінці в Facebook, що якщо ця петиція збере необхідні п'ять тисяч підписів, то він зробить все можливе, щоб перейменування відбулося. На даний момент петиція зібрала необхідну кількість підписів.

Скріншот поста (facebook.com/gennadykernes)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що В'ятрович прокоментував дату інавгурації Зеленського.

А також розповідали про те, що В'ятрович заявив про продовження декомунізації.

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