Будемо виправляти: Кіркоров визнав Крим українським та розповів про дружбу із Зеленським

Філіп Кіркоров заявив про готовність у якості путінського емісара говорити із Володимиром Зеленським, обраним президентом України, на предмет покращення відносин між країнами. Також відомий російський естрадний співак і актор зізнався, що дуже сумує за Україною, і тому приїжджає до Криму. Таким чином артист в завуальованій формі визнав, що вважає окупированный РФ півострів українським.

В інтерв'ю журналістці і опозиційному політику Ксенії Собчак він зазначив, що з радістю б поїхав до України, якщо СБУ зніме заборону. Відео розмови опубліковано на YouTube-каналі Собчак.

Під час бесіди піднялася тема дружби Кіркорова із Зеленським (вони разом знімалися у фільмах). У той же час артист часто розповідає про свою любов до Путіна. У цьому контексті Собчак зауважила, що Філіп може накликати на себе гнів російського президента, якщо "твій друг зателефонує тобі і скаже - "Філя, наші при владі, приїжджай до країни, хочу твій концерт", і ти розумієш, що якщо поїдеш, Путін тобі не те, що шахи більше не подарує..."

Фото: Філіп Кіркоров і Ксенія Собчак (скріншот)

На подив Кіркорова вона нагадала, що між РФ і Україною погані відносини, а "у Зеленського теж антиросійська риторика".

"Хтось повинен їх відновлювати. Будемо виправляти, буду говорити із другом. Якщо мені випаде ця місія, щоб налагодити відносини і зробити "місток дружби", я поїду до України. Якщо СБУ пустить", - заявив Кіркоров.

Філіпа Кіркорова внесли в базу "Миротворець" (Скрін myrotvorets.center)

На уточнююче питання, чи готовий він це робити "у якості путінського емісара", співак відповів ствердно: "А чому ні?!"

Далі Собчак поцікавилася у Кіркорова, чи сумує він за Україною.

"Дуже сумую! Тому і в Крим приїжджаю на гастролі. І розумію, що спричиняю на свою голову бідну всі ці жахливі (санкції)", - розповів Філіп.

Фото: Філіп Кіркоров (скріншот)

"Ну тобі ж можуть просто візу закрити в Америку", - нагадала йому Собчак про наслідки порушення правил в'їзду в Україну з території РФ.

"Я якось найменше про це думаю, але справа в тому, що у Крим приїжджають ті ж люди, і вони так само хочуть слухати музику і відпочивати. Чому я повинен позбавляти їх відпочинку і можливості слухати мої пісні? Заради чого, заради яких віз? Це не правильно буде принципово не їхати в Крим. І що? Ну і кому від цього стане легше?" - поділився думками Кіркоров.

Фото: Філіп Кіркоров (скріншот)

Співак додав, що якщо б його пускали в Україну, то він би їздив.

"А якби тобі порадили б "старші товариші" в Росії не їздити до України?" - запитала Ксенія.

Фото: Філіп Кіркоров і Ксенія Собчак (скріншот)

"Ну значить напевно б не їздив", - зізнався Кіркоров.

"Все зрозуміло", - зітхнула Собчак.

Відео: YouTube / Ксенія Собчак

Як повідомлялося раніше, Філіп Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби.

Нагадаємо, що батько Філіпа Кіркорова Бедрос раніше розповідав, що Україна, Латвія і Естонія - це не держави і ніколи ними не були.