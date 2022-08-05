Генерал Марченко назвав терміни закінчення гарячої фази війни: "будемо їх вилами виганяти!"

За словами генерал-майора Марченка, нічого нового від росіян він не чекає. Вони знову хочуть наступати на Миколаїв за тим же планом, що і в лютому-березні.

"Я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися, їм страшніше, ніж нам, вони теж бояться, нам треба чинити опір. Будемо їх бити та виганяти, це наша земля, ми нікого не боїмося і не будемо сюди нікого пускати", - підкреслив військовий.

Марченко закликав окупантів здаватися, "якщо вони хочуть жити". Він дав свій прогноз про те, коли може закінчитися найгарячіша фаза війни.

"Дуже рідко беруся прогнозувати, але довго гаряча фаза цієї війни тривати не буде. Ні росіяни, ні ми - не потягнемо. Саме гаряча фаза закінчиться до кінця року однозначно", - вважає генерал-майор.

А ось прогнози про звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської області, Марченко дає більш обережні.

"Це залежить від дуже багатьох факторів. Найголовніше - чи дадуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. Коли ми будемо знати, скільки нам її дадуть, тоді й можна буде робити якісь прогнози. А поки - складно. Але ми будемо битися з нею, або без неї, треба буде - будемо вилами їх виганяти", - пояснив генерал-майор.

Варто нагадати, що генерал-майор Дмитро Марченко в кінці липня знову повернувся в Миколаївську область для посилення взаємодії військової адміністрації та ЗСУ.

У Марченка (позивний "Марчелло") великий військовий досвід - він брав участь у боях за Донбас, за Донецький аеропорт і ходив у розвідку на територію тимчасово окупованого Криму. Нагороджений Орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Генерал-майор створив нову систему харчування українських військових і був членом команди з розробки нової уніформи для ЗСУ.