Будемо два роки їздити в масках: вірусолог висловилася про запуск метро в Україні

Карантин в Україні через коронавірус закінчується 22 травня, але поступове зняття обмежень стартує з 11-го. При цьому відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, зокрема метро, не поспішають. Згідно з планом уряду, це може відбутися лише на четвертому етапі виходу з карантину, коли ситуація з COVID-19 буде повністю контрольованою.

Водночас у Мінінфраструктури зауважують, що транспорт здійснюватиме перевезення в умовах нової реальності: з масками, температурним скринінгом, дезінфекціями.

Влада Києва і Дніпра не наполягає на якнайшвидшому запуску підземки, але в Харкові дотримуються іншої точки зору - мер міста нещодавно оголосив, що Харківський метрополітен поїде 12 травня.

На думку медиків, метро дійсно можна "розбудити" від карантинної сплячки (з 17 березня), але прогнозувати наслідки в умовах епідемії - вкрай складно.

Лікар-вірусолог столичного "Інституту епідеміології та вірусних хвороб. Л.В. Громашевського" Алла Мироненко в ефірі "Україна 24" заявила, що країна готова до відновлення роботи підземки, але маски в громадському транспорті потрібно буде носити ще 2 роки.

Складність полягає в тому, що визначити пік COVID-19 в Україні буде можливо вже постфактум: коли епідемія закінчиться, тобто ретроспективно.

"Коли вона під час росту, то незрозуміло - вона припинена, стабілізується чи піде на спад. В умовах карантину може гострого піку і не бути, але в карантині не можна вічно жити", - наголосила вірусолог.

Медик заявила, що українцям ймовірно доведеться ще два роки носити маски в місцях загального користування: "їздити в масках і думати про своїх руках, доки в нас не буде прошарку з імунітетом".

"Це не означає, що не можна запускати метро, але потрібно, щоб стежили за дотриманням заходів безпеки ", - резюмувала лікар.

Раніше ми писали, що метро в Києві будуть запускати у два етапи. Причому джерела кажуть, що перший настане вже дуже скоро. Метрополітен на першому етапі буде працювати лише за спецперевезеннями.