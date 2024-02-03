Будет три зоны. Историк назвал главный сценарий распада России

Как распадется Российская федерация

"Я убежден, что РФ должна распасться. Нет единого видения, как это произойдет. Они сюда пришли со многими лозунгами, один из них - "деды воевали". Пройдет 5-10 лет и сюда придут их сыновья, племянники и скажут "отцы воевали"... А это уже кровная месть. И нам необходимо, чтобы Россия зашла в процесс хаоса, который называется "гражданская война", которая заморозила бы всю внешнюю активность России", - говорит историк.

По его словам, уже есть сценарий, что РФ будет состоять из трех экономических и логистических зон - Европейской, Сибирской и Дальневосточной.

"То есть у нас есть зоны, на которые мы можем сделать ставки. Хабаровский край раскачивался перед полномасштабным вторжением, нужно было туда отправлять деньги и диверсантов", - заявляет военнослужащий.

Распаду федерации будет способствовать также национальный вопрос.

"В РФ 190 национальностей. Есть такие, которых уничтожили - чукчей осталось несколько тысяч. А есть народы с численностью под миллион. Но РФ их хочет уничтожить, поэтому чеченцев и бурят погнали в Украину, надо еще дагестанцев погнать, чтобы не поднималось их население", - говорит Алферов.

Он отмечает, что навязывание чеченцам и дагестанцам, которые являются мусульманами, православия может стать еще одной причиной ускорения распада "империи зла".

"Псевдопатриарх Гундяев сказал, что каждый россиянин - православный. Но дагестанца, которого мобилизовали и отправляют в Украину, его кропят православной водой и он не понимает, почему так", - добавляет историк.

Также он объясняет, что россияне постоянно на нас нападают, потому что это черта их характера. И для того, чтобы разорвать эту историческую цикличность войн, РФ должна распасться.