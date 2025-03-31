Будет страшно. 5 новых триллеров, с которыми можно забыть о сне

"Ножницы" (Scissors)

Фильм снят в классическом стиле слэшеров. Клоун, убийства, героиня-красавица и немало пугающих сцен. Сюжет трудно назвать новым, но фаны ужасов точно "заценят" жутких персонажей и неожиданный финал.

"Смерть единорога" (Death Of A Unicorn)

А этот триллер, хотя он и стал комедийным, будет интересно посмотреть тем, кто устал от одинаковых сюжетов. Фильм с Дженной Ортегой расскажет о семье, которая случайно наткнется на загадочное существо. Тело странного монстра окажется необычным, но принесет немало проблем всем, кто его видел.

"Голланд" (Holland)

Новый фильм с Николь Кидман уже собрал немало отзывов. Финал ленты трудно назвать предсказуемым, а потому такой триллер не только напугает и оставит после себя определенное "послевкусие". Смотрите, как подозрение в измене приведет главную героиню к тайне, о которой она бы предпочла не знать.

"Обезьяна" (The Monkey)

А эта лента понравится всем, кто уже соскучился по "Заклятию" и "Аннабель". В центре сюжета окажутся мальчики, которые случайно находят игрушку. Но кто же знал, что эта забавная обезьяна превратит их жизни в настоящий кошмар?

"Мания контроля" (Control Freak)

Жуткий боди-хоррор расскажет о призраке, который становится настоящим ночным кошмаром для главной героини. Но действительно ли он существует? Смотрите, на что способно сознание, если "накормить" его пугающими историями.

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