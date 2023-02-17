Не будет вредить зубам: вот что нужно сделать после того, как выпили кофе

Как кофе влияет на зубы

Врач говорит, что часто пациенты жалуются, чтобы у них портятся зубы, потому что они пьют много кофе.

"На самом деле на зубах не видно налета от кофе, чая и вина. Но видно как некачественно очищенные зубы", - говорится в сообщении.

Вся проблема в том, что люди плохо очищают зубы и на них остаются пищевые красители.

Также стоматолог назвала несколько простых правил, которые сделают потребление кофе и чая безопасными для вашего организма:

не пейте кофе на голодный желудок;

ограничьте или вообще откажитесь от потребления сахара с горячими напитками;

"Не увлекайтесь всякими пирожными и конфетами к кофе, ведь они для зубов вредны. Лучше съешьте немного черного шоколада", - советует стоматолог.

Что нужно обязательно делать

Важно после употребления кофе или чая обязательно почистить зубы или хотя бы просто тщательно их прополоскать водой.

Не рекомендуется употреблять кофе при высоком давлении, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечных патологиях. Сам по себе кофе не способствует развитию заболеваний, но может привести к перегрузке органов и вызвать обострение хронических болезней.