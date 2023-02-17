Не будет вредить зубам: вот что нужно сделать после того, как выпили кофе

В современном обществе забота о здоровье всегда актуальна. Также важно не забывать о здоровье зубов. Кофе, который употребляют все каждый день, может существенно повредить полости рта.
Об этом сообщила стоматолог и блогер Роксана Томищ в Instagram.
Врач говорит, что часто пациенты жалуются, чтобы у них портятся зубы, потому что они пьют много кофе.
"На самом деле на зубах не видно налета от кофе, чая и вина. Но видно как некачественно очищенные зубы", - говорится в сообщении.
Вся проблема в том, что люди плохо очищают зубы и на них остаются пищевые красители.
Также стоматолог назвала несколько простых правил, которые сделают потребление кофе и чая безопасными для вашего организма:
"Не увлекайтесь всякими пирожными и конфетами к кофе, ведь они для зубов вредны. Лучше съешьте немного черного шоколада", - советует стоматолог.
Важно после употребления кофе или чая обязательно почистить зубы или хотя бы просто тщательно их прополоскать водой.
Не рекомендуется употреблять кофе при высоком давлении, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечных патологиях. Сам по себе кофе не способствует развитию заболеваний, но может привести к перегрузке органов и вызвать обострение хронических болезней.
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