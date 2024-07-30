Все будет расти как на дрожжах. 5 самодельных удобрений для всех растений

Если нет компоста и навоза

Все знают, что навоз - это идеальное удобрение для большинства растений. Но не каждый человек имеет домашних животных, которые могли бы производить это полезное вещество. Так что в дальнейшем списке навоза не будет.

Компост - тоже прекрасное удобрение, но и здесь есть определенный нюанс: чтобы его создать, надо долго ждать. А на это иногда совсем нет времени, да и вообще - что делать, когда удобрение нужно "здесь и сейчас"?

Так что мы не будем дальше говорить о компосте и навозе.

Настой из сорняков

Вместо того чтобы выбрасывать сорняки, которые вы вырываете из грядок или косите на газоне, превратите их в полезное удобрение.

Наполните большое ведро или чан всей зеленой массой, которую можете собрать, и залейте водой. Дайте смеси настаиваться, пока она не начнет бродить. Получившуюся жидкость используйте для подкормки растений.

Этот зеленый эликсир содержит множество полезных веществ, таких как калий, азот, органические кислоты и природные антибиотики, питающие растения и защищающие их от грибковых болезней.

Банановые шкурки

Не секрет, что бананы являются источником калия. Калий является важным питательным элементом, который помогает укреплять корни растений, повышает устойчивость к болезням и улучшает способность выдерживать засуху (дополнительный бонус для тех, кто иногда забывает поливать свои комнатные растения).

Нарежьте банановые шкурки и закопайте их рядом с овощными грядками. Покройте кожуру толстым слоем почвы, чтобы избежать появления вредителей, стремящихся получить собственную порцию калия.

Банановые шкурки лучше всего подходят для томатов, картофеля, фруктовых деревьев, кустов роз, монстер и тиландий (фото: Pixabay.com)

Древесная зола

Она часто используется для обработки грядок с капустой, огурцами и томатами, страдающими от вредителей, таких как гусеницы. Тем не менее, зола не только помогает в борьбе с вредителями, но и является отличным питательным удобрением.

Чтобы доставить полезные вещества в корни растений, подсыпайте золу непосредственно под кусты, используя одну чайную ложку на растение. Или растворите золу в воде из расчета 150 г на 10 литров воды. Полученный настой можно использовать уже через 15 минут.

Дрожжи

Для приготовления удобрений из дрожжей берите 100 г продукта и растворите в 10 литрах теплой воды. Дайте настою постоять в течение суток, после чего используйте его для подкормки всех растений на ваших грядках.

Основной эффект от такого удобрения - ускорение роста корневой системы растений, что, в свою очередь, стимулирует рост стеблей.

Яичная скорлупа

Удобрение из яичных скорлуп работает благодаря карбонату кальция, ключевому ингредиенту сельскохозяйственной извести. Если ваша почва слишком кислая, кальций в яичных скорлупах поможет нейтрализовать его рН.

Разбейте яйцо, извлеките его содержимое и тщательно промойте остаточные скорлупы. Уложите промытые скорлупы на плоскую поверхность для высыхания. После того как вы собрали 6-12 высушенных скорлуп, измельчите их в мелкий порошок с помощью ступки и пестика или кухонного комбайна. Добавьте легкий верхний слой яичного порошка в почву растения.

Яичные скорлупы являются отличным домашним удобрением для сирени, форзиции, клематиса, брокколи и брюссельской капусты (фото: Pixabay.com)