Не будет недоразумений: что нужно обязательно сделать перед свадьбой

Перед тем, как сказать "да", нужно хорошо подумать, действительно ли вы хотите связать свою жизнь с этим человеком. Важно заблаговременно обсудить общее будущее.

Об этом сообщила психолог Анастасия Соловьянчук в Instagram .

Эксперт говорит, что в отношениях важно разговаривать. Обсудив важные темы с любимым человеком, можно избежать недоразумений и разочарований в будущем.

Семейный бюджет

По словам психолога, необходимо установить, каким образом будет распределяться семейный бюджет, чтобы обоим партнерам было комфортно.

Планирование детей

Не каждый, кто стремится жениться, хочет иметь детей. Следует обсудить хотят ли партнеры иметь детей и какой вариант воспитания считают комфортным.

Распределение домашних обязанностей

Многие считают, что быт - это мелочи, но со временем это может стать причиной конфликтов. Следует обсудить, каким образом будут распределяться домашние обязанности.

Пределы измены

Партнеры должны понять, что для каждого означает измена.

"Что для вас допустимо, а что нет. Следует обсудить допустимую степень близости с другими людьми", - говорится в сообщении.

Планы на будущее

Следует знать, где каждый из партнеров видит себя через 5, 10, 15 лет. Банальный, на первый взгляд, вопрос сэкономит время, если окажется, что один из партнеров стремится к стабильной жизни на одном месте, а другой воспринимает дом как временное убежище.

Потребности партнеров

Часто кто-то хочет, чтобы с работы его встречали у дверей с объятиями, кто-то кайфует от кофе в постель. Для одних важны комплименты, а другим - подарки.

Сексуальная жизнь

Следует обсудить сексуальные темпераменты партнеров, предпочтения, фантазии, предварительный травмирующий опыт, если он был.

Разрешение конфликтов

У многих партнеров разные стратегии разрешения конфликтных ситуаций. Один хочет выяснять отношения до тех пор, пока не найдется решение, другой стремится побыть наедине и "переварить" ситуацию.

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