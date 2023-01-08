RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет лежать годами: как правильно хранить фасоль

Как правильно хранить фасоль (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Фасоль – ингредиент наших любимых борщей, винегретов и других мясных, овощных блюд и даже отличная начинка для пирогов. Но используют ее в приготовлении не слишком часто, поэтому следует позаботиться о правильном хранении.

Как это сделать, чтобы бобовые лежали годами – в материале Styler ниже.

Как подготовить фасоль к хранению

Для начала фасоль следует перебрать, чтобы найти и избавиться от случайно попавших в бобы отходов, а также отбраковать некачественные фасолины.

Важно: даже не думайте о том, чтобы промыть бобовые – так они испортятся, разве что вы их заморозите.

Почему фасоль может испортиться

Самым первым врагом бобовых является жук фасолевая зерновка, личинки которого выгрызают содержимое фасолин и делают их непригодными для употребления. В теплых помещениях вредитель размножается на протяжении всего года, развиваясь в 5-6 поколениях. Размножение происходит при температуре 13–31 градус.

Фасоль, пораженная зерновкой (фото: Википедия)

Испорченные зерна имеют характерные темные пятна и становятся более легкими, поэтому всплывают на поверхность воды, когда вы замачиваете фасоль для приготовления.

Чтобы этого не произошло, следует держать фасоль в плотно закупоренных емкостях и при определенной температуре.

Как уберечь фасоль

Наполните фасолью чистую и сухую пластиковую тару. Сюда же добавьте несколько чесночных зубчиков. Шелуху с зубчиков можете не снимать. Плотно закупорьте емкость и храните в кухонных шкафчиках или кладовке. Считается, что так фасоль продержится и пять лет, даже если в помещении будет слишком жарко или сыро.

Если сомневаетесь в этом способе, положите фасоль в сухую пластиковую или стеклянную емкость, плотно закройте и храните при низкой температуре – можно в холодильнике или в погребе. Так вредители не могут размножаться и повреждать бобовые, даже без добавления зубчиков чеснока в емкость.

Раньше мы писали, как выбрать качественный чай. Эксперт показала отметки, на которые нужно обращать внимание.

Кроме того, читайте, кому нельзя есть фасоль.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктипорадифасоль