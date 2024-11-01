Расслабляет и снижает стресс: врач назвала напиток, который полезен для беременных

Что такое зеленый чай матча

Напиток изготовлен из молодых листьев чая. Это вид зеленого чая, который измельчают в мелкий порошок и смешивают с горячей водой или молоком.

В отличие от традиционного зеленого чая, где листья заливают кипятком и затем выбрасывают, матч предусматривает употребление всех листьев в порошкообразном виде.

Можно ли пить во время беременности

По словам педиатра Дарии Власенко, основная обеспокоенность для женщин, употребляющих зеленый чай матча во время беременности - это следить за потреблением кофеина.

Поскольку при употреблении матча потребляется целий лист, то уровень кофеина здесь больше.

Чашка зеленого чая содержит примерно 30 мг кофеина, а в матче может содержаться от 30 до 80 мг, в зависимости от марки, концентрации и количества используемого порошка.

Если сравнивать с другими источниками кофеина - уровень в матче ниже, чем в чашке сварного кофе (примерно 95-165 мг).

"Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует беременным женщинам ограничить потребление кофеина до 200 мг или менее в день", - отметила врач.

Чтобы оставаться в безопасных пределах, женщины должны употреблять не более 3 чашек матчи во время беременности в день. Врач отметила, что это гарантирует, что вы насладитесь преимуществами матча без превышения рекомендуемой нормы потребления кофеина.

Чем полезна матч для беременных

Напиток содержит антиоксидантные свойства. Матча богата катехинами - тип антиоксиданта, который помогает защитить клетки от повреждения и поддерживает ваше общее здоровье.

К тому же оказывает успокаивающее действие благодаря L-теанину. Эта аминокислота способствует расслаблению и понижает стресс, что может быть полезно для будущих мам.

Кроме того, что матча успокаивает, еще содержит в составе много витаминов и минералов, включая A, C, E, K и B-комплекс, а также селен, хром, цинк и магний.

Матча содержит хлорофилл - природный пигмент, который помогает в детоксикации организма. Это может помочь очистить тело от токсинов во время беременности.

Попробуйте пить матч утром или днем, чтобы кофеин не повлиял на ваш сон.

Дешевые продукты могут содержать наполнители, добавлен сахар или даже синтетические красители. Эти добавки могут не только повлиять на вкус и консистенцию матча, но и снизить содержание полезных антиоксидантов.

Важные нюансы

Чрезмерное потребление кофеина может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления, что может повлиять на развитие плода.

Некоторые исследования также показывают, что высокий уровень катехинов в зеленом чае может препятствовать усвоению фолиевой кислоты. Она является важным веществом для предотвращения дефектов нервной трубки, расщелины позвоночника и других врожденных дефектов.

Избегайте пить матч во время еды, чтобы убедиться, что это не препятствует усвоению железа. Идеально пить его между приемами пищи.