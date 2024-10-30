Будет как настоящая! Как сделать стильную тыкву на Хэллоуин из бумаги и шарика

Что нужно для бумажной тыквы на Хэллоуин

Для того чтобы сделать тыкву из бумаги и папье-маше, нужны:

воздушный шарик - 1 шт.

широкая веревка или лента

старые газеты

клей ПВА - 200 мл

вода - 50-80 мл

акриловые краски

кисточки

Как сделать тыкву на Хэллоуин из папье-маше

Сначала сделайте папье-маше. Для этого нужно порвать бумагу на маленькие клочки и переложить их в глубокую миску. Идеальный вариант для папье-маше - старые тетради и газеты, ведь бумага должна быть тонкой.

Не стоит использовать салфетки или туалетную бумагу для первого слоя тыквы из папье-маше - они хуже будут держать форму. Однако их можно использовать для финального декорирования главного атрибута Хэллоуина.

Клей необходимо разбавить небольшим количеством воды, чтобы он был менее густым.

Бумага будет быстрее сохнуть, если ее смачивать только в клеевой смеси. Но лучше повторить форму шарика, если его предварительно помять и слегка смочить водой.

Надуйте воздушный шарик, чтобы он был такого размера, как будущая тыква. Но не следует надувать шар слишком сильно, чтобы он не лопнул во время обматывания.

Перевяжите шарик веревкой или лентой "Ж", натянув нить, чтобы сделать ломтики тыквы. По желанию можно сделать больше ребер для рельефности формы.

Как сделать тыкву из папье-маше и шарика (скриншот / Naukovi zabavlyaki)

После этого "тыкву" можно обклеивать папье-маше. Важно не делать слой слишком толстым или влажным - иначе он будет сохнуть достаточно долго. Также подождите, пока слой бумаги подсохнет, прежде чем клеить следующий.

Сделать плодоножку тыквы достаточно просто - для этого нужно скрутить кусок бумаги, оставив часть для приклеивания. Для дополнительного декора тыквы слегка сбрызните водой салфетки или туалетную бумагу, окуните их в клеевую смесь. Затем сформируйте шарики для наклеивания - или даже сердечки.

Подождите примерно сутки, чтобы высох клей. Но на это также влияет температура в помещении.

После этого тыкву можно раскрашивать - лучше сделать это до вытягивания шарика, чтобы декор лучше держал форму. Цвет тыквы зависит только от вашей фантазии - можно покрасить ее в натуральные цвета, или даже в розовый или золотой. Глаза и рот тыквы можно нарисовать или вырезать.

Лучше использовать акриловые краски, они быстро сохнут и не смываются. Однако кисточки нужно сразу вымыть.

Как покрасить тыкву на Хэллоуин (фото: Freepik)

Чтобы сделать из тыквы вазу, фонарик или шкатулку, острым ножом сделайте дырочку в верхней части окрашенной тыквы, проткнув шарик. Затем срежьте "крышку" с плодоножкой, как при изготовлении тыквенного фонарика с овоща.