Живая изгородь, выглядящая по-королевски: как сделать стильный зеленый забор возле дома

Живая изгородь: забор, который меняет пространство

Живая изгородь - это не просто зеленая стена, а настоящее украшение двора! Она надежно защищает территорию от чужих глаз, создает уют и одновременно гармонично вписывается в природный ландшафт.

К тому же такое ограждение задерживает пыль, снижает шум и даже может служить ветрозащитой. А еще она меняется с течением года: весной оживает, летом радует густой зеленью, осенью превращается в пеструю палитру, а зимой - украшает сад своим графическим силуэтом.

Добавьте к этому то, что живая изгородь привлекает птиц и полезных насекомых, и становится понятно - это не просто забор, а настоящий оазис жизни!

Как выбрать высоту живой изгороди

Планируете оградить участок от любопытных соседей? Тогда выбирайте высокорослые деревья (1,5 м и более) - граб, тую, кипарисовик или клен.

Хотите зонировать двор? Средние кусты (0,5-1,5 м), например гортензия, кизил, жимолость или спирея, прекрасно справятся с этой задачей.

А если нужно очертить дорожки или цветники, идеально подойдут бордюрные растения (до 50 см) - лаванда, хоста, дубровник.

Высокие изгороди дарят ощущение уединения, но требуют терпения: им нужно больше времени, чтобы набрать высоту. Низкие бордюры, наоборот, быстро разрастаются и сразу придают участку ухоженный вид.

Вечнозеленая или листопадная изгородь?

Листопадные растения - это настоящее шоу каждый сезон! Весной они нежно зеленые, летом - густые и сочные, осенью взрываются яркими красками, а зимой открывают изящные ветви. К этой категории относятся граб, барбарис, кизил, смородина.

Вечнозеленые же изгороди - это классика: они надежно защищают от ветра, шума и пыли в течение всего года. Тис, самшит, ель или туя создадут эффект плотной стены, которая даже в мороз выглядит роскошно. Если хочется компромисса - есть листопадные растения, которые сохраняют густое разветвление зимой, например, тот же граб.

Живая изгородь - настоящее украшение участка (фото: Freepik.com)

Уход за живой изгородью: что важно знать

Чтобы зеленая изгородь была густой и ухоженной, ее нужно правильно посадить и регулярно стричь. Сначала копают траншею 30-60 см, добавляют удобрения и высаживают растения с интервалом 50 см. Если саженцы высокие (от 70 см), их следует подвязать, чтобы они росли ровно.

Обрезку делают еще на старте: лиственные кусты укорачивают на треть, а хвойные только подправляют по бокам. В дальнейшем стрижка должна быть регулярной - минимум дважды в год, чтобы изгородь сохраняла форму и не разрасталась хаотично. Иначе вместо аккуратной живой изгороди получите заросли, которые сложно контролировать.

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