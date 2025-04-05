Живая изгородь, выглядящая по-королевски: как сделать стильный зеленый забор возле дома
Живая изгородь - отличная замена привычному забору, потому что одновременно сочетает эстетику и практичность. Из каких именно растений можно сделать идеальную живую изгородь именно для вашего двора?
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, которые помогут сделать на вашем дворе красивую и практичную живую изгородь.
Живая изгородь: забор, который меняет пространство
Живая изгородь - это не просто зеленая стена, а настоящее украшение двора! Она надежно защищает территорию от чужих глаз, создает уют и одновременно гармонично вписывается в природный ландшафт.
К тому же такое ограждение задерживает пыль, снижает шум и даже может служить ветрозащитой. А еще она меняется с течением года: весной оживает, летом радует густой зеленью, осенью превращается в пеструю палитру, а зимой - украшает сад своим графическим силуэтом.
Добавьте к этому то, что живая изгородь привлекает птиц и полезных насекомых, и становится понятно - это не просто забор, а настоящий оазис жизни!
Как выбрать высоту живой изгороди
Планируете оградить участок от любопытных соседей? Тогда выбирайте высокорослые деревья (1,5 м и более) - граб, тую, кипарисовик или клен.
Хотите зонировать двор? Средние кусты (0,5-1,5 м), например гортензия, кизил, жимолость или спирея, прекрасно справятся с этой задачей.
А если нужно очертить дорожки или цветники, идеально подойдут бордюрные растения (до 50 см) - лаванда, хоста, дубровник.
Высокие изгороди дарят ощущение уединения, но требуют терпения: им нужно больше времени, чтобы набрать высоту. Низкие бордюры, наоборот, быстро разрастаются и сразу придают участку ухоженный вид.
Вечнозеленая или листопадная изгородь?
Листопадные растения - это настоящее шоу каждый сезон! Весной они нежно зеленые, летом - густые и сочные, осенью взрываются яркими красками, а зимой открывают изящные ветви. К этой категории относятся граб, барбарис, кизил, смородина.
Вечнозеленые же изгороди - это классика: они надежно защищают от ветра, шума и пыли в течение всего года. Тис, самшит, ель или туя создадут эффект плотной стены, которая даже в мороз выглядит роскошно. Если хочется компромисса - есть листопадные растения, которые сохраняют густое разветвление зимой, например, тот же граб.
Живая изгородь - настоящее украшение участка (фото: Freepik.com)
Уход за живой изгородью: что важно знать
Чтобы зеленая изгородь была густой и ухоженной, ее нужно правильно посадить и регулярно стричь. Сначала копают траншею 30-60 см, добавляют удобрения и высаживают растения с интервалом 50 см. Если саженцы высокие (от 70 см), их следует подвязать, чтобы они росли ровно.
Обрезку делают еще на старте: лиственные кусты укорачивают на треть, а хвойные только подправляют по бокам. В дальнейшем стрижка должна быть регулярной - минимум дважды в год, чтобы изгородь сохраняла форму и не разрасталась хаотично. Иначе вместо аккуратной живой изгороди получите заросли, которые сложно контролировать.
Топ-10 растений для идеальной зеленой изгороди
- Барбарис - колючий, неприхотливый, с яркой листвой.
- Спирея - эффектно цветет, бывает низкой и высокой.
- Дерен - морозостойкий и очень быстро растет.
- Туя - вечнозеленая классика, не требующая много ухода.
- Можжевельник - очищает воздух и имеет множество форм.
- Бирючина - густой, классический вариант живой изгороди.
- Гортензия - роскошная красавица, выдерживающая морозы.
- Пузыреплодник - стремительно растет и не прихотлив к почвам.
- Кипарисовик Лавсона - высокий и очень декоративный.
- Сирень - не только красивая, но и невероятно ароматная.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, Martha Stewart.