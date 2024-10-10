"Будь осторожен", "Ты в порядке": какие ежедневные фразы родителей могут навредить ребенку

Ты в порядке

Когда ребенок поцарапает колено и начнет заливаться слезами, вы начинаете его уговаривать, что на самом деле царапина не так уж велика и что с ребенком все в порядке. Но такие слова могут подавлять ребенка и ухудшить его самочувствие.

"Ваш ребенок плачет, потому что он не в порядке", - объясняет детский психолог доктор Дженн Берман.

В этот момент вы можете помочь ребенку, показав ему, как понять свои эмоции и как с ними справляться, а не игнорировать их.

Попытайтесь обнять ребенка и признать, что они чувствуют. Скажите что-то типа: "Это было страшное падение". Затем спросите, хотят ли они перевязку, пластырь или поцелуй - или все сразу.

Поторопись

Ваш ребенок капризничает за завтраком, настаивает на том, чтобы завязать самостоятельно кроссовки (хотя это ему еще не очень удается) и рискует опоздать в школу. По словам доктора психологии Линды Акредоло, подталкивание к движению создает для ребенка излишний стресс.

Попытайтесь сделать тон мягче и обратитесь к ребенку более ласковой фразой. Это посылает ребенку сообщение, что вы двое и вы в одной команде, и вдвоем пытаетесь достичь одной цели.

Вы можете переформулировать это как задачу, которую нужно выполнить вам обоим, и обязательно спросите, нужна ли ребенку помощь с чем-то, что мешает быстрее собираться.

Я на диете

Если ваш ребенок ежедневно видит, как вы становитесь на весы и слышите, как вы говорите о еде в связи со своим внешним видом, у него может возникнуть нездоровый образ своего тела.

Вы можете рассматривать пищу как важный компонент энергии и питания. Избегайте использования пищи в качестве вознаграждения и обсуждать пищу в связи со своим внешним видом.

Следует также прекратить маркировать продукты как "хорошие" или "плохие". Это поможет вашему ребенку развить здоровые отношения с едой и может предотвратить развитие расстройства пищевого поведения.

Мы не можем себе этого позволить

Легко сказать: "мы не можем себе этого позволить", когда ваш ребенок просит у вас новую игрушку. Но это по словам Джейн Перл, автор книги "Дети и деньги", может означать для ребенка, что вы не контролируете свои финансы.

Выберите альтернативный способ донести до ребенка ту же идею, например: "Мы не собираемся это покупать, потому что экономим деньги на более важные вещи".

Если ребенок настаивает на обсуждении, то у вас идеальный шанс поговорить о том, как составлять бюджет и распоряжаться деньгами. Вы даже можете помочь ему научиться составлять бюджет, предлагая деньги за работу по дому и показывая, как распоряжаться денежными средствами.

Не разговаривай с незнакомцами

Для маленького ребенка это трудная концепция. Даже если человек незнаком, они не всегда могут воспринимать его как незнакомца, если он добрый. Кроме того, дети могут неправильно воспринять это правило и воспринять враждебно представителей служб чрезвычайных ситуаций, полицию и врачей.

Вместо того чтобы предупреждать обо всех незнакомцах, обсудите определенные сценарии. К примеру, что будет делать ребенок, если незнакомый мужчина предложит конфеты и подвезти домой. Попросите ребенка объяснить, что он будет делать. И когда вы узнаете, как он справится с такой ситуацией, вы сможете дать четкие советы и алгоритм действий.

А еще очень важно рассказать ребенку о взрослых, которым можно доверять, или о людях, к которым можно обратиться в беде - например, учителе, соседе, продавце в магазине.

Будь осторожен

Если вы говорите это, когда ребенок балансирует на решетке, то вероятность того, что ребенок упадет, увеличивается.

"Ваши слова отвлекают их от того, что они делают", - объясняет Дебора Карлайл, автор книги "Ребенок знает лучше".

Если вы чувствуете беспокойство, подойдите поближе, чтобы быть рядом, если они упадут. Позвольте им уберечь свою сосредоточенность и оказать поддержку, если это необходимо.

Если не закончишь ужин - будешь без десерта

Избегайте говорить такие фразы во время ужина, поскольку это повышает восприятие ребенком ценности угощения и уменьшает его удовольствие от самой пищи.

Доктор медицинских наук и психолог Дэвид Людвиг объясняет, что еду не могу предлагать как вознаграждение или отказываться от нее как наказание. Прививая своим детям такое мышление, вы настраиваете их на нездоровые пищевые привычки.

Лучше скажите так: "Сначала мы едим ужин, потом мы едим десерт". Изменение формулировки незначительно, но такие слова оказывают гораздо более положительное влияние на вашего ребенка.

Позволь мне помочь

Когда ваш ребенок пытается построить замок из блоков или закончить головоломку, желание ему помочь - это нормально.

"Если вы броситесь слишком рано, это может взорвать независимость вашего ребенка. Вместо этого задайте уточняющие вопросы, чтобы помочь решить проблему: "Как ты думаешь, здесь нужно большую часть или маленькую? Почему ты так думаешь? Давай попробуем", - объясняет профессор психологии Мирна Шуре.

Такой подход будет не только способствовать развитию их независимости, но и укрепит уверенность в себе.