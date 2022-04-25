"Будь мужественным": російський командир вчить розстрілювати школярів з портфелями

Командир бажає підлеглому, який цього разу втримався і "помилував" групу школярів, триматися, бути "мужнім і пильним". Саме такі якості, на думку росіян, мають бути у того, хто здійснює артобстріл дітей.

Аудіоперехоплення було зроблене на півдні України. В ньому начальник питає, як обстановка. На що коригувальник каже, що все тихо, лише діти з портфелями пройшли через міст.

Командир питає, чи "відпрацював" підлеглий. На що останній відповів, що поки не став:

"Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой".

Слухайте нижче шокуюче аудіоперехоплення, яке має місце в цивілізованому світі XXI століття: