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"Будь мужественным": російський командир вчить розстрілювати школярів з портфелями

Колаж РБК-Україна: Російські військові розмовляли про розстріл школярів
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти цинічно обговорюють можливість розстрілу школярів з портфелями, які йдуть до школи.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова командира російського розвідбатальйону з корегувальником вогню.

Командир бажає підлеглому, який цього разу втримався і "помилував" групу школярів, триматися, бути "мужнім і пильним". Саме такі якості, на думку росіян, мають бути у того, хто здійснює артобстріл дітей.

Аудіоперехоплення було зроблене на півдні України. В ньому начальник питає, як обстановка. На що коригувальник каже, що все тихо, лише діти з портфелями пройшли через міст.

Командир питає, чи "відпрацював" підлеглий. На що останній відповів, що поки не став:

"Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой".

Слухайте нижче шокуюче аудіоперехоплення, яке має місце в цивілізованому світі XXI століття:

Раніше мешканка села під Бородянкою розповіла, що накоїли там окупанти, які жили як на курорті.

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Служба безпеки України