"Будь мужественным": российский командир учит расстреливать школьников с портфелями

Российские оккупанты цинично обсуждают возможность расстрела школьников с портфелями, которые идут в школу.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор командира русского разведбатальона с корректировщиком огня.
Командир желает подчиненному, который на этот раз удержался и "помиловал" группу школьников, держаться, быть "мужественным и бдительным". Именно такие качества, по мнению россиян, должны быть у того, кто осуществляет артобстрел детей.
Аудиоперехват был сделан на юге Украины. В нем начальник спрашивает, как обстановка. На что корректировщик говорит, что все тихо, лишь дети с портфелями прошли через мост.
Командир спрашивает, "отработал " ли подчиненный. На что последний ответил, что пока не стал:
"Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой".
Слушайте ниже шокирующий аудиоперехват, который имеет место в цивилизованном мире XXI века:
Ранее жительница села под Бородянкой рассказала, что натворили там оккупанты, которые жили как на курорте.