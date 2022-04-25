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"Будь мужественным": российский командир учит расстреливать школьников с портфелями

Коллаж РБК-Украина: Российские военные разговаривали о расстреле школьников
Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупанты цинично обсуждают возможность расстрела школьников с портфелями, которые идут в школу.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор командира русского разведбатальона с корректировщиком огня.

Командир желает подчиненному, который на этот раз удержался и "помиловал" группу школьников, держаться, быть "мужественным и бдительным". Именно такие качества, по мнению россиян, должны быть у того, кто осуществляет артобстрел детей.

Аудиоперехват был сделан на юге Украины. В нем начальник спрашивает, как обстановка. На что корректировщик говорит, что все тихо, лишь дети с портфелями прошли через мост.

Командир спрашивает, "отработал " ли подчиненный. На что последний ответил, что пока не стал:

"Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой".

Слушайте ниже шокирующий аудиоперехват, который имеет место в цивилизованном мире XXI века:

Ранее жительница села под Бородянкой рассказала, что натворили там оккупанты, которые жили как на курорте.

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