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Было/стало: показали восстановленное жилье в Буче, которое разрушила российская авиация (фото)

В Буче восстановили три квартиры, атакованные российской авиацией (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Буче восстановили три квартиры, которые были разбомблены российской авиацией на второй день полномасштабной войны.

Об этом сообщили на странице Бучанского городского совета в Facebook.

Что известно о восстановлении

В Буче отремонтировали квартиры в многоэтажке жилого комплекса "Пурпурные паруса" на Мельниках по улице Екатерины Билокур, 1а.

В горсовете отмечают, что ремонтные работы выполнили по заказу Общественной организации "Я Бучанец". Около 500 млн грн на этот проект предоставил Международный фонд "Возрождение".

Напомним, что по официальным данным в Киевской области восстановлено уже более 11 тыс. зданий, которые разрушили оккупанты.

Вот так выглядит восстановленное жилье (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Какими были квартиры до восстановления

Это жилье пострадало во время российского штурма находящегося неподалеку аэропорта "Антонов". В этот дом 25 февраля 2022 прилетел снаряд, он пробил крышу в трех квартирах.

Крыша дома восстановили еще в прошлом году за средства из местного бюджета, а сейчас отремонтировали поврежденные квартиры.

Жилье разрушила российская авиация 25 февраля 2022 года (фото: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua)

Владельцы квартир, которые разрушила российская авиация (фото: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua)

Ранее мы рассказывали о том, что журналисты сняли фильм о трех волонтерах, которых расстреляли россияне Бучи.

Недавно мы делились визуализацией жилья, которое могут построить для украинцев, что потеряли дома из-за войны.

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