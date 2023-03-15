Было/стало: показали восстановленное жилье в Буче, которое разрушила российская авиация (фото)

Что известно о восстановлении

В Буче отремонтировали квартиры в многоэтажке жилого комплекса "Пурпурные паруса" на Мельниках по улице Екатерины Билокур, 1а.

В горсовете отмечают, что ремонтные работы выполнили по заказу Общественной организации "Я Бучанец". Около 500 млн грн на этот проект предоставил Международный фонд "Возрождение".

Напомним, что по официальным данным в Киевской области восстановлено уже более 11 тыс. зданий, которые разрушили оккупанты.

Вот так выглядит восстановленное жилье (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Какими были квартиры до восстановления

Это жилье пострадало во время российского штурма находящегося неподалеку аэропорта "Антонов". В этот дом 25 февраля 2022 прилетел снаряд, он пробил крышу в трех квартирах.

Крыша дома восстановили еще в прошлом году за средства из местного бюджета, а сейчас отремонтировали поврежденные квартиры.

Жилье разрушила российская авиация 25 февраля 2022 года (фото: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua)

Владельцы квартир, которые разрушила российская авиация (фото: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua)