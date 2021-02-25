Брюгге - Динамо: прогноз на матч і де дивитися вирішальне протистояння

Де дивитися Брюгге - Динамо

Матч відбудеться у Брюгге на домашньому стадіоні клубу Ян Брейдел. Стартовий свисток арбітр із Сербії Срджан Йованович дасть о 22:00.

Дивитися у прямому ефірі поєдинок можна буде на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі MEGOGO.

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Прогноз від коментатора на матч Брюгге - Динамо

Почнемо з того, що киянам щастить, каже футбольний коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

"Звичайно, перший результат 1:1 не виглядає як щастя. Йдеться саме про те, що у їх суперників постійні проблеми зі складом. Так у Брюгге вилітають лідери і досі невідомо, що буде з тими, хто пропустив перший матч через позитивний тест на коронавірус. А це декілька важливих футболістів, зокрема Ганс Ванакен. І тепер в Бельгії з'явилися новини про те, що двоє основних футболістів - воротар Сімон Міньйоле і півзахисник Шарль де Кетеларе теж отримали позитивний тест на коронавірус. Відповідно, вони ризикують пропустити відповідальний матч із Динамо. Власне, ось чому киянам щастить", - каже експерт.

В усьому іншому, про щастя у команді Луческу так і не скажеш.

"Адже була об'єктивна нічия вдома, а на виїзді Динамо грає дуже проблемно. Відповідно, гадаю, нічия в Брюгге означатиме позитивний результат. Не відкидаю такої думки, що буде навіть екстра-тайм (якщо на стадіоні Ян Брейдел у Брюгге матч закінчиться з рахунком 1:1 - ред.). Отже, зважаючи на колосальні втрати у команді суперників, Динамо обов'язково потрібно йти вперед і забивати. Ми бачимо, що на виїзді, переважно у Єврокубках, вони грають непереконливо. Чому б не ризикнути і не спробувати варіант із нічиєю?" - поділився Скічко.