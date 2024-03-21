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Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Четверг 21 марта 2024 18:30
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Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами Голливудские актеры, имеющие французских бульдогов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Французские бульдоги - это очень интересная порода собак, они как дети, всегда чем-то интересуются, требуют внимания и могут растопить даже ледяное сердце.

РБК-Украина (проект Styler) стало интересно, кто из брутальных актеров являются хозяевами милых французских бульдогов и составил собственный список.

Дуэйн Джонсон

Самым ярким представителем и большим любителем среди владельцев французских бульдогов является Дуэйн Джонсон, поскольку у него было две собаки этой породы.

Одного зовут Хоббс (в честь персонажа в фильме "Скорость"), а второго - Брут. К сожалению, Брут умер от отравления грибом и сейчас радует Дуэйна всего один Хоббс.

Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогамиБрутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Дуэйн Джонсон с бульдогами (фото: Pinterest)

Том Харди

Брутальный красавец Том Харди не скрывает своей безумной любви к бульдогам. Он счастливый обладатель французского бульдога по прозвищу Блю. Актер не часто показывает фото со своим четырехлапым другом, но на каждой видно, как сильно он зависит от своего Блю.

Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Том Харди с бульдогом Блю (фото: Pinterest)

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо также является владельцем францза и дал ему имя Джанго, живущего вместе с Лео уже более 8 лет.

Кстати, появлением пса в своей жизни он обязан своей бывшей - Жизель. Она подарила актеру эту замечательную собаку, с которой актер проводит весело время и делает великолепные фото.

Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Леонардо Ди Каприо с французским бульдогом (фото: Pinterest)

Хью Джекман

Знаменитый Росомаха, также любитель собак, поэтому его четырехлапым другом стал французский бульдог Дали, с которым актер любит гулять и играть.

Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Хью Джекман со своим бульдогом Дали (фото: Pinterest)

Джейнсон Стэтхэм

Красавец Джейсон Стэтхэм также воспитывает французского бульдога, но никогда не называл его имя, однако у актера есть общие фото со своим любимцем.

Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Джейнсон Стэтхэм с французским бульдогом (фото: Pinterest)

Раньше мы рассказывали, как известный лоск шокировал фотосессией украшений на котах.

Также читайте, почему собака может вонять и что с этим делать.

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