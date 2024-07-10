Грязь не увеличится: 5 правил уборки, которые можно нарушать

Загружать посудомоечную машину определенным образом

Это вечная дилемма, которую имел едва ли не каждый владелец прибора - с партнером, соседом по комнате или членом семьи. Впрочем, вам не обязательно загружать посудомоечную машину каким-то особым образом - лишь бы она не была перегружена и каждый предмет посуды можно было вымыть.

К тому же каждая посудомоечная машина устроена немного по-разному, и, с технической точки зрения, самый лучший способ загрузки - это разложить посуду так, чтобы максимально использовать пространство в решетке.

Исключение - предметы с пометкой "только верхняя решетка", например, пластиковые контейнеры для еды.

Отдавать пуховое одеяло в химчистку

Пуховые одеяла стоят недешево, и многие считают, что их обязательно нужно отдавать в химчистку, что только увеличивает стоимость.

Отдавать пуховое одеяло в химчистку может быть не только дорого и неудобно, но и стиральная машина может справиться с этой задачей не хуже - если вес одеяла допустим для прибора. В то же время, советуют стирать одеяло на деликатном режиме и сушить его на низкой температуре.

Сушильные листы и сушилки совершенно необходимы

Конечно, наличие такого прибора ускоряет процесс сушки белья, а листья уберут неприятный аромат. В то же время, если не ухаживать за сушилкой или неправильно подобрать температуру, одежда может не только сохранить неприятный запах, но и растянуться.

Придать приятный аромат вещам можно, используя кондиционер или ароматизированные шерстяные шарики. К тому же запах сырости, которая может возникать после стирки, обычно исчезает после сушки на чистом открытом воздухе.

Но самое главное - вовремя стирать одежду и следить за состоянием стиральной машинки.

Используйте только средство для мытья стекла

Чтобы почистить стекло, совсем не обязательно иметь отдельное средство для мытья окон, зеркал и стеклянных поверхностей. Качественный универсальный спрей справится с этой задачей, не оставляя разводов. Также можно сделать средство для стекла из уксуса и дистиллированной воды.

Достаточно распылить средство на нужную поверхность и протереть ее до полного высыхания, используя салфетку из микрофибры для идеального покрытия без подтеков.

Соблюдать график уборки в доме

Хотя хорошо иметь график уборки, это не всегда реально. Кроме того, жизнь не вращается вокруг поддержания чистоты и порядка в доме.

Безусловно, прекрасно составить график периодической уборки, а также для робота-пылесоса (если он у вас есть), планировать отбеливание ванны каждый третий вторник - это изнурительная идея.

Так что убирать беспорядок советуют хотя бы по мере его возникновения - когда что-то кажется грязным, это значит, что пора начать убирать.