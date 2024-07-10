Грязь не увеличится: 5 правил уборки, которые можно нарушать

Говорят, что при уборке необходимо соблюдать определенные правила. Конечно, некоторым из них нужно следовать постоянно не только для чистого и чистоплотного дома, но и ради безопасности. Однако нарушения нескольких других помогут сэкономить время и избежать лишнего стресса, не ухудшив уборку.
О том, какие ошибки в уборке не страшны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Это вечная дилемма, которую имел едва ли не каждый владелец прибора - с партнером, соседом по комнате или членом семьи. Впрочем, вам не обязательно загружать посудомоечную машину каким-то особым образом - лишь бы она не была перегружена и каждый предмет посуды можно было вымыть.
К тому же каждая посудомоечная машина устроена немного по-разному, и, с технической точки зрения, самый лучший способ загрузки - это разложить посуду так, чтобы максимально использовать пространство в решетке.
Исключение - предметы с пометкой "только верхняя решетка", например, пластиковые контейнеры для еды.
Пуховые одеяла стоят недешево, и многие считают, что их обязательно нужно отдавать в химчистку, что только увеличивает стоимость.
Отдавать пуховое одеяло в химчистку может быть не только дорого и неудобно, но и стиральная машина может справиться с этой задачей не хуже - если вес одеяла допустим для прибора. В то же время, советуют стирать одеяло на деликатном режиме и сушить его на низкой температуре.
Конечно, наличие такого прибора ускоряет процесс сушки белья, а листья уберут неприятный аромат. В то же время, если не ухаживать за сушилкой или неправильно подобрать температуру, одежда может не только сохранить неприятный запах, но и растянуться.
Придать приятный аромат вещам можно, используя кондиционер или ароматизированные шерстяные шарики. К тому же запах сырости, которая может возникать после стирки, обычно исчезает после сушки на чистом открытом воздухе.
Но самое главное - вовремя стирать одежду и следить за состоянием стиральной машинки.
Чтобы почистить стекло, совсем не обязательно иметь отдельное средство для мытья окон, зеркал и стеклянных поверхностей. Качественный универсальный спрей справится с этой задачей, не оставляя разводов. Также можно сделать средство для стекла из уксуса и дистиллированной воды.
Достаточно распылить средство на нужную поверхность и протереть ее до полного высыхания, используя салфетку из микрофибры для идеального покрытия без подтеков.
Хотя хорошо иметь график уборки, это не всегда реально. Кроме того, жизнь не вращается вокруг поддержания чистоты и порядка в доме.
Безусловно, прекрасно составить график периодической уборки, а также для робота-пылесоса (если он у вас есть), планировать отбеливание ванны каждый третий вторник - это изнурительная идея.
Так что убирать беспорядок советуют хотя бы по мере его возникновения - когда что-то кажется грязным, это значит, что пора начать убирать.
Раньше мы писали о том, каких ошибок следует избегать при уборке ванной комнаты.
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