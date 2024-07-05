Усиливают неприятный запах и грязь: 6 ошибок в уборке ванной комнаты, которых следует избегать

Уборка ванной комнаты, возможно, не главное событие недели, но это важная часть ухода за домом и личной гигиены. И все еще во время уборки можно допустить довольно неочевидные ошибки.

О том, чего следует избегать при уборке в ванной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Смешивать химические средства

Хотя для надлежащей дезинфекции и очистки поверхностей следует убирать с помощью химических средств, очень важно не смешивать разные типы химикатов.

Смешение агрессивных химических веществ, таких как отбеливатель или аммиак, может привести к образованию токсических испарений и раздражению дыхательной системы, особенно при недостаточной вентиляции.

Поэтому, если вы планируете убирать с использованием нескольких видов химикатов, обязательно прочтите предупредительные этикетки.

Использовать одну тряпку для всех поверхностей

По словам экспертов с клининга, использование одной и той же тряпки или губки для уборки всей ванной может привести к распространению микробов с одной поверхности на другую.

Лучше использовать разные тряпки для разных зон, особенно для туалета. Поэтому убедитесь, что у вас всегда под рукой есть несколько тряпок, щеток и губок.

Избегать прочистки канализации

Одно из самых "ароматных" мест в ванной комнате - сливная труба. Однако часто ему не уделяют должного внимания.

Если не прочищать канализацию во время рутинной уборки в ванной комнате, это может привести к накоплению волос, мыльной пены и мусора. А это будет усугублять неприятные запахи, поскольку бактерии процветают в таких условиях.

Игнорировать плесень

В ванных комнатах есть много источников плесени, которая имеет не только некрасивый вид и запах, но и может вызвать проблемы со здоровьем.

Кроме тщательной очистки поверхностей, советуют регулярно стирать и шторки для душа. Постоянная влажность некоторых поверхностей, таких как стены душевой кабины и края ванны, способствует росту плесени и грибка, что еще больше усиливает грязь и вонь.

Пропускать пятна и выключатели

Фокусируясь на "общей картине" при уборке ванной, нередко можно пропустить одно или два пятна, или не протереть некоторые поверхности - на которых также могут быть микроорганизмы.

Поэтому не забывайте протирать краны, дверные ручки, кнопку унитаза и выключатели - это поможет сдержать распространение микробов.

Забывать о вытяжке в ванной комнате

Вытяжной вентилятор - это, пожалуй, последнее, о чем мы думаем, когда убираем в ванной комнате. Однако, если вентиляторы не чистить регулярно, они могут накапливать пыль и ворсинки, что значительно снижает их эффективность.

К тому же засоренный вытяжной вентилятор представляет опасность, поскольку накопление пыли может привести к перегреву двигателя.

Чтобы предотвратить такие риски и поддерживать качество воздуха, важно тщательно пылесосить всасывающую поверхность и чистить лопасти вентилятора каждые несколько месяцев.