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Зеленская расплакалась в Давосе, узнав о трагедии в Броварах (фото)

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Бровары, Среда 18 января 2023 15:25
Зеленская расплакалась в Давосе, узнав о трагедии в Броварах (фото) Елена Зеленская на экономическом форуме в Давосе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

18 января в Броварах в Киевской области в жилом районе упал вертолет. В настоящее время первая леди Елена Зеленская находилась на экономическом форуме в Давосе. Узнав ужасную новость, она не сдержала эмоций.

Как отреагировала супруга президента - смотрите ниже в материале Styler.

Реакция первой леди Украины

До 20 января в Давосе продлится Всемирный экономический форум. На ежегодное событие приезжают представители многих стран, в том числе Елена Зеленская от Украины.

Однако сегодня ее всколыхнуло ужасное известие о падении вертолета на детский сад в Броварах Киевской области. Узнав о трагедии, она не смогла сдержать слез.

Зеленская расплакалась в Давосе, узнав о трагедии в Броварах (фото)Зеленская расплакалась в Давосе, узнав о трагедии в Броварах (фото)

Фото: Getty Images

Перед тем, как говорить ей нужно было овладеть эмоциями.

"Сегодня еще один очень грустный день - новые потери. Я думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они немного неуместны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что, как война изменила весь мир, она также изменила весь наш диалог ", - сказала Елена Зеленская, пишет Daily Mail.

После этого посетители форума почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, что утром 18 января в Броварах упал вертолет рядом с детским садиком. По состоянию на 10:30 известно о 18 погибших, в том числе 3 детей.

Еще 29 человек пострадали, среди них - 15 детей. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД дел. В частности:

  • Денис Монастырский - министр
  • Евгений Енин - первый заместитель министра
  • Юрий Лубкович - государственный секретарь МВД

Владимир Зеленский уже поручил СБУ и Нацполиции установить обстоятельства трагедии.

Ранее мы рассказывали, общается ли Елена Зеленская с родственниками из России.

Мы также сообщали о том, что первая леди попала в 100 самых влиятельных женщин мира.

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Бровары Давос Елена Зеленская