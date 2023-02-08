В Броварах устанавливают первый уникальный пункт несокрушимости: в чем его фишка

В конце 2022 года в Украине начали появляться пункты несокрушимости для помощи гражданам при отключении света. По состоянию на декабрь открыто более 5 000 локаций. В Броварах появился новый уникальный и пока единственный в Украине передвижной пункт несокрушимости.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.
"Бровары стали первым городом в Украине, где начата реализация итальянского проекта, направленного на помощь украинцам в случае возможного блэкаута", - написал глава города.
Передвижной пункт несокрушимости будет состоять из 3 палаток, где смогут разместиться до 200 человек одновременно. Локация будет оборудована бесперебойным питанием и Интернетом.
Однако конструкция передвижного пункта несокрушимости отличается от статического, поэтому для этого в Бровары приедут специальные мастера. Они поделятся знаниями и умениями с украинскими специалистами, чтобы расширять сеть пунктов.
Первый пункт несокрушимости такого типа будет расположен у входа в центральный парк Победы в городе.
Карта с пунктами несокрушимости
В настоящее время существуют пункты несокрушимости трех категорий:
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Найти карту со всеми точками можно на сайте https://nezlamnist.gov.ua/
Бот для поиска
Есть другой способ ускорить поиск с помощью специального бота в Telegram или Viber. Для этого нужно просто ввести свой адрес, а сервис покажет ближайшие вам пункты несокрушимости.
С помощью бота вы можете узнать:
Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.
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