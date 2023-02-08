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В Броварах устанавливают первый уникальный пункт несокрушимости: в чем его фишка

Передвижной пункт несокрушимости в Броварах (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В конце 2022 года в Украине начали появляться пункты несокрушимости для помощи гражданам при отключении света. По состоянию на декабрь открыто более 5 000 локаций. В Броварах появился новый уникальный и пока единственный в Украине передвижной пункт несокрушимости.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

В чем необычность нового пункта

"Бровары стали первым городом в Украине, где начата реализация итальянского проекта, направленного на помощь украинцам в случае возможного блэкаута", - написал глава города.

Передвижной пункт несокрушимости будет состоять из 3 палаток, где смогут разместиться до 200 человек одновременно. Локация будет оборудована бесперебойным питанием и Интернетом.

Однако конструкция передвижного пункта несокрушимости отличается от статического, поэтому для этого в Бровары приедут специальные мастера. Они поделятся знаниями и умениями с украинскими специалистами, чтобы расширять сеть пунктов.

Первый пункт несокрушимости такого типа будет расположен у входа в центральный парк Победы в городе.

Как найти ближайший пункт несокрушимости

Карта с пунктами несокрушимости

В настоящее время существуют пункты несокрушимости трех категорий:

  • "Пункты Несокрушимости". Это привычные для нас места, организованные областными властями и ГСЧС. В этих пунктах есть генераторы, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.

Скриншот

  • "Пункты Несокрушимости" ответственного бизнеса. Здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. Их уже открыли в отделениях ROZETKA, Новая Почта и т.д.

Скриншот

  • Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии. Эти учреждения не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.

Скриншот

Найти карту со всеми точками можно на сайте https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для поиска

Есть другой способ ускорить поиск с помощью специального бота в Telegram или Viber. Для этого нужно просто ввести свой адрес, а сервис покажет ближайшие вам пункты несокрушимости.

С помощью бота вы можете узнать:

  • как работают пункты
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Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.

Раньше мы рассказывали, какой необычный пункт несокрушимости установили в Николаеве.

Читайте также, почему в Тернополе маму с ребенком не пустили в пункт несокрушимости.

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