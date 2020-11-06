У Броварах "пронумеровані" бюлетені надрукували в друкарні одного з кандидатів

Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)

Бюлетень та корінець до нього містять однакову нумерацію

Під час голосування у Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення у виборчий бюлетень (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, ймовірно, було вчинено умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення при проведенні місцевих виборів.

Надалі це могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, що взяли участь у виборах. За даним фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Проте, як пише "Обозреватель", виявилося, що "нумеровані" бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаній з кандидатом на посаду Броварського міського голови та першим номером виборчого списку від "Слуги народу" Дмитром Ратниковим.

Зокрема, Броварська міська ТВК визначила виконавцем друку виборчих бюлетенів ПП "КП "УКРСИЧ", з яким укладає договір № 1 / 13-10 від 15.10.2020. У той же день ПП" КП "УКРСИЧ" уклало договір субпідряду № 15/10 / 20-3 з ТОВ "НОВИЙ ДРУК" (обидва підприємства знаходяться за однією адресою - Київ, вул. Магнітогорська, 1), яким дає завдання субпідряднику виготовити печатку всіх виборчих бюлетенів на вибори Броварського міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради. У специфікації до договору субпідряду Сторони прямо встановлюють, що виборчий бюлетень в якості міри захисту повинен містити нумерацію.

У день виборів виборці виявили, що бюлетень і корінець до нього містять однакову нумерацію. В результаті є можливість проконтролювати волевиявлення кожного виборця через корінець бюлетеня.

За інформацією "Обозревателя", друкарня "НОВИЙ ДРУК" - "сімейний" бізнес сім'ї Ратникова. Її засновником є вітчим Дмитра - Клименко Володимир Михайлович. Він кінцевий бенефіціар цієї компанії. Тут працювала його мати - Клименко Наталія Василівна, Дмитро друкував власну газету "7 днів". Тут він видав свою книгу під назвою "Бровари. Моє місто - мій дім", друкував передвиборну агітацію на виборах. Друкарня "НОВИЙ ДРУК" є засновником ТОВ "Обнова" - підприємства, де Дмитро Ратников довгий час працював на посаді директора. Тут до 2010 працювала і дружина Дмитра - Наталія.

Ці факти розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.