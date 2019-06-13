Він був покинутий: новий поворот у справі харківських людожерів (відео)

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У справі харківських канібалів з'явився важливий свідок

Харківські канібали на лаві підсудних зіткнулися із ще одним позовом - дружина вбитого і з'їденого ними колишнього правоохоронця Євгена Петрова вимагає від злочинців заплатити півмільйона гривень в якості компенсації за моральну шкоду синові загиблого. Про це повідомляє місцеве видання "Об'єктив".

Обвинувачені Максим і Ярослав Костюкови не згодні з позовом - вони наполягають, що їхня жертва була покинутою.

"Нікому я нічого не готовий виплачувати. Він був покинутий, значить, нікому не потрібний, а тут з'явилися, думають - реально можна зірвати гроші. З якого це? Це він оцінив свого батька на півмільйона?" - заявив Костюков-страший.

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Прокурор Оксана Карнаух повідомила, що в резонансній справі з'явився новий важливий свідок - це співкамерник обвинувачених - і нібито він має інформацію для слідчих і може розповісти на суді якісь подробиці.

Додамо, що Маским Костюков намагається вигородити свого сина Ярослава і бере провину за вбивство правоохоронця на себе. У той же час факт людожерства він категоричести заперечує.

"Коли нас затримали, я пів яблука не міг з'їсти, а тут цілого чолов'ягу захавав, так?" - аргументує він свою "непричетність" до канібалізму.

Захист обвинувачених просив для них домашній арешт, але суд залишив батька і сина Костюкових за ґратами ще на 2 місяці.

Відео: YouTube / ObjectivTv

Нагадаємо, жахливий злочин було скоєно в жовтні 2018-го, і наприкінці січня обвинувальний акт стосовно двох чоловіків - батька (41 рік) і сина (20 років) - направили у Орджонікідзевський райсуд. Експерти виявили у загиблого чоловіка травми, на окремих ділянках були зрізані м'які тканини і шкіра, а голова відділена від тулуба.

Батько і син жив з трупом в квартирі близько тижня: відрубавши голову вбитого, вони харчувалися вирізками тіла, щоб таким чином приховати труп.

Також ми писали про те, що Костюкову-старшому, крім вбивства і розчленування, інкримінують також незаконне зберігання боєприпасів - він служив на Донбасі і міг забрати звідти 60 патронів.