Брітні Спірс завершує музичну кар'єру: в чому причина

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Знаменита поп-зірка Брітні Спірс залишає сцену

Брітні Спірс прийняла рішення покинути сцену через хворобу батька, а також через свої проблеми з психічним здоров'ям. Про це повідомив світський оглядач Роб Шутер у своєму подкасті Straight Shuter.

Шутер зазначив, що близькі люди підтримують 37-річну поп-зірку і не думають про те, скільки грошей вона втратить, якщо завершить свою музичну кар'єру. Він також зазначив, що співачка за всю свою кар'єру заробила більше грошей, ніж вона зможе витратити. А зараз вона шукає те, чого не може купити – щастя.

Нагадаємо, що на початку квітня Брітні Спірс лягла в психіатричну клініку на лікування на 30 днів через хворобу свого батька, який з кінця минулого року потерпає від проблеми з шлунком і товстою кишкою. Батько Брітні Спірс переніс вже дві операції.

Брітні Спірс з батьками (фото: instagram.com/britneyspears)

У листопаді 2018 року співачка припинила своє шоу Domination в Лас-Вегасі, щоб розібратися з проблемами зі здоров'ям батька. Тоді вона розповіла, що батька госпіталізували, і він мало не помер.

Варто зазначити, що Брітні перебуває під наглядом лікарів з 2008 року. Тоді у неї стався нервовий зрив на ґрунті важкого розлучення з Кевіном Федерлайном.

При цьому через нервовий зрив поп-зірки двох синів співачки передали під опіку колишнього чоловіка.

Пізніше Брітні Спірс познайомилася зі своїм коханим Семом Асгарі на зйомках кліпу Slumber Party.

Раніше повідомлялося, що відома українська співачка Катя Бужинська потрапила в лікарню через сильне виснаження, яке було пов'язане напруженим графіком роботи.

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