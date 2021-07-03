На британському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою: спалахнув скандал

Репліка прозвучала перед послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, який був запрошений на шоу, щоб обговорити прийдешній матч на Євро 2020.

Ведуча "Доброго ранку, Британія" Кейт Гарравей заявила, що не змогла б змусити себе надіти форму українських футболістів, оскільки карта на жовтій тканині виглядає як "пляма".

Британська телеведуча Кейт Гарравей (фото: ITV)

"Я не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підніме з підлоги та вважатиме, що вона не надто брудна. Це трохи схоже на пляму", - озвучила вона свої думки перед українським дипломатом, мабуть, вирішивши пожартувати.

Ведуча на британському ТБ невтішно висловилася про футболку збірної України з футболу (фото: скріншот ITV)

Такі слова розсмішили другого телеведучого, а Пристайко проігнорував випад, заявивши, що рішення розмістити на формі нашої збірної карту України, включаючи окуповані Росією території, викликане бажанням об'єднати всю націю під час масштабного турніру.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пропустив недоречну фразу повз вуха (фото: ITV)

Потрібно сказати, що слова Гарравей викликали масу обурення: глядачі передачі були приголомшені її коментарями, і засипали ведучу в її Твіттері критичними зауваженнями, дорікнувши в грубості та безглуздості висловлювань.