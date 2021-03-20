"Британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні: Степанов зробив заяву

В Україні поширюється "британський" штам коронавірусу, що зафіксували фахівці Інституту епідеміології. Новий варіант вірусу виявлено ще в чотирьох великих містах, включаючи столицю.

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

За словами чиновника, "географія" нового штаму COVID-19 значно розширилася, і вже охопила всю Україну.

"Він виявлений у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, тобто ми говоримо, що "британський" штам є по всій країні", - визнав міністр.

Степанов також нагадав, що перед цим був зареєстрований випадок виявлення нового штаму в Івано-Франківській області.

Глава МОЗ наголосив, що дана мутація коронавірусу втричі заразніша за ту, що фіксували в Україні на початку епідемії.

"Тому нас чекає напружена ситуація щодо захворюваності COVID-19", - попередив Степанов.

Міністр також переконаний, що посилення карантинних заходів вже показало позитивний ефект. Так, на Прикарпатті, яке раніше всіх віднесли до "червоної" зони, після появи "британського" штаму тепер вже фіксують "позитивну динаміку".

"Тобто у нас зменшується кількість госпіталізацій. Це говорить про те, що карантинні заходи працюють", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні.

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Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.



А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.