Безплатне лікування від коронавірусу в Україні: пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг

Лікування від коронавірусу у лікарнях України безплатне. Однак є кілька нюансів, які стосуються ліків і медичних установ.

Як оплачується лікування українців від коронавірусу в лікарнях і які послуги є безплатними, розповіли в матеріалі Vesti.

Ліки своїм коштом купувати не потрібно

Так стверджує головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, витрати на медичну допомогу в стаціонарі повністю покриває Національна служба здоров'я України.

"Якщо хворий госпіталізований в стаціонар, у лікарні, де надається медична допомога хворим на коронавірус, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба здоров'я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні та немедичні потреби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", - пояснив Ляшко.

Він закликав українців, у яких вимагають гроші на лікування, звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-17.

Що говорять в НСЗУ

На кожного хворого з коронавірусом в Україні виділені гроші державою. Вартість лікування одного українця обходиться у 20 тисяч гривень, але, якщо пацієнт у важкому стані – то сума може зрости до 40 тисяч гривень.

Однак є нюанси

Для того, щоб українець не платив за лікування, у нього повинна бути підписана декларація зі своїм сімейним лікарем. У лікарні, в яку його госпіталізують, повинен бути договір з НСЗУ.

Якщо у хворого з коронавірусом стан не важкий і не потрібна госпіталізація, то він лікується вдома самостійно, і таке лікування оплачує самостійно. Якщо у нього з'являються важкі симптоми, такі як задишка, утруднене дихання, кровохаркання, температура вище 38 градусів і шлунково-кишковий дискомфорт, то йому показана госпіталізація. Лікування в стаціонарі – безплатне.

Що входить в "ковідний" пакет НСЗУ

ПЛР-тест на коронавірус

лабораторні та інструментальні обстеження

медична допомога згідно з протоколом лікування коронавірусу

медикаменти, але тільки ті, які є в національному переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЭКМО

консультації лікарів інших профілів

Також НСЗУ оплачує кількість лікарських бригад без прив'язки до конкретного числа пацієнтів. На кожну бригаду виділяється не менше 500 тисяч гривень щомісяця і цього повинно вистачити на лікування 20 пацієнтів, а також на надбавки медикам. Якщо хворих на кожну бригаду стає більше, то фінансування збільшується.