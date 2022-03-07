Стінг заспівав для "хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії" (відео)

Відомий британський рок-музикант і актор Стінг підтримав українців, які мужньо захищають свої землі від російських загарбників. Він заспівав пісню, яка була написана ним за часів Холодної війни.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instgram .

Також він опублікував реквізити для гуманітарної допомоги жителям України.

Зокрема, пісня називається Russians. У ній йдеться про загрозу ядерного удару, а також є рядок, у якому автор запитує росіян "чи люблять вони своїх дітей". Таким чином він нагадує про жахи війни для обох сторін.

За словами Стінга, ця після знову актуальна.

"Ця пісня для хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії, а також дл багатьох росіян, які протестують проти цього, попри загрозу арешту та ув’язнення - Ми, всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", - написав Стінг.