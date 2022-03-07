Стинг спел для "храбрых украинцев, которые борются против жестокой тирании" (видео)

Известный британский рок-музыкант и актер Стинг поддержал украинцев, которые мужественно защищают свои земли от российских захватчиков. Он спел песню, которая была написана им во времена Холодной войны.

Видео он опубликовал на своей странице в Instgram .

Также он опубликовал реквизиты для гуманитарной помощи жителям Украины.

В частности, песня называется Russians. В ней говорится об угрозе ядерного удара, а также есть строка, в которой автор спрашивает россиян "любят ли они своих детей". Таким образом он напоминает об ужасах войны для обеих сторон.

По словам Стинга, эта после снова актуальна.

"Эта песня для храбрых украинцев, которые борются против жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против этого, несмотря на угрозу ареста и заключения - мы, все мы любим своих детей. Остановите войну", - написал Стинг.