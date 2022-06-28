Британка замовила Uber в Україну за 170 тисяч: зібралася їхати на допомогу

34-річна Леоні Філдес, мама двох дітей з Уорслі у Великому Манчестері, вирушила на день народження до своєї подруги на початку березня. Там жінки випили кілька порцій рожевого Джину, потім кілька шотів самбуки. А потім розмова у дам звелася до України.

"Мій хлопець в армії, і ми обговорювали, чи повинен він поїхати. Я сказала, що, якщо він поїде, я поїду з ним", - розповідає Леоні.

А потім жінки вирішили замовити таксі та поїхати в Україну самостійно. "Мені 34 роки, мені краще знати", - заявила вона подрузі.

Леоні збиралася поїхати в Україну, щоб допомагати

Під час пошуку автомобіля дами вирішили, що на дальню поїздку їм потрібен комфортний автомобіль і замовили його - за тарифом XL, а він ще дорожче.

Звичайний Убер обійшовся б Леоні від 2564 до 3313 фунтів стерлінгів (від 92 480 до 119 495 гривень). Але за комфортну поїздку їй нарахували 4758 фунтів стерлінгів (171 615 гривень).

За вечір і ніч Uber намагався списати кошти з рахунку дев'ять разів, але банк блокував трансакцію.

"У мене був невеликий спогад, коли подзвонили з банку, і я сказала, що "я думаю, що це була я - вибачте". Зазвичай Uber дозволяє поїздку заздалегідь, але нещодавно вони зупинили її, так що мені пощастило", - додала Леоні.

Вранці жінці подзвонили з банку, оскільки подумали, що її рахунком заволоділи шахраї. На рахунку було недостатньо коштів для такої поїздки. І Леоні зізнається, що це навіть добре. Тому, що поняття не має, що могло б статися, якби трансакція пройшла і машина приїхала.

"Я не знаю, щоб я зробила, якби Uber мені дозволив зробити замовлення. Я не думаю, що поїхала б, але хто знає - після випивки. Я могла б сісти в таксі та зрозуміти, що відбувається, коли б ми поїхали далеко", - резюмувала жінка.