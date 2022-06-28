Британка замовила Uber в Україну за 170 тисяч: зібралася їхати на допомогу

Мешканка Британії Леоні Філдес замовила таксі Uber з Манчестера в Україну, щоб їхати на допомогу. Вона обрала комфортний автомобіль і за поїздку їй нарахували понад 4500 фунтів стерлінгів (майже 162 тисячі гривень). Але її пориви зупинив банк, який не пропустив таку величезну трансакцію.
Про це пише видання Metro.
34-річна Леоні Філдес, мама двох дітей з Уорслі у Великому Манчестері, вирушила на день народження до своєї подруги на початку березня. Там жінки випили кілька порцій рожевого Джину, потім кілька шотів самбуки. А потім розмова у дам звелася до України.
"Мій хлопець в армії, і ми обговорювали, чи повинен він поїхати. Я сказала, що, якщо він поїде, я поїду з ним", - розповідає Леоні.
А потім жінки вирішили замовити таксі та поїхати в Україну самостійно. "Мені 34 роки, мені краще знати", - заявила вона подрузі.
Леоні збиралася поїхати в Україну, щоб допомагати
Під час пошуку автомобіля дами вирішили, що на дальню поїздку їм потрібен комфортний автомобіль і замовили його - за тарифом XL, а він ще дорожче.
Звичайний Убер обійшовся б Леоні від 2564 до 3313 фунтів стерлінгів (від 92 480 до 119 495 гривень). Але за комфортну поїздку їй нарахували 4758 фунтів стерлінгів (171 615 гривень).
За вечір і ніч Uber намагався списати кошти з рахунку дев'ять разів, але банк блокував трансакцію.
Вранці жінці подзвонили з банку, оскільки подумали, що її рахунком заволоділи шахраї. На рахунку було недостатньо коштів для такої поїздки. І Леоні зізнається, що це навіть добре. Тому, що поняття не має, що могло б статися, якби трансакція пройшла і машина приїхала.
До речі, раніше ми писали, що британка пофарбувала свій будинок в синьо-жовтий колір, щоб зустріти подругу з України.
А ще розповідали, що Українка, яка "вкрала" британця з сім'ї, вперше особисто прокоментувала скандал.