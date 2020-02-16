ru
ua

У Британії розбушувався смертоносний ураган "Денніс": фото і відео стихії

Новини » Життя   

На Великобританію обрушився потужний ураган "Денніс"

Ураган "Денніс" вирує у Великобританії. Через стихію вже загинули дві людини. Крім того, скасовано сотні авіарейсів, порушено рух кораблів і поїздів. Метеорологи попередили про небезпеку повеней в Англії, Шотландії та Уельсі.

Експерти також побоюються, що з берегів може вийти річка Ніт в Південному Уельсі, а місцеві ЗМІ вже повідомили, що в місті Понтипул розлилася річка Тафф.

Ураган "Денніс" (фото з соцмереж)

За останню добу в уельському місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів, а на населений пункт Абердарон налетів вітер швидкістю 146 кілометрів на годину. Про це повідомляє DW.

Ураган "Денніс" (фото з соцмереж)

Є регіони, які постраждали від повеней. Їм на допомогу уряд выстлало 75 військовослужбовців та 70 резервістів. Десятки тисяч пасажирів не змогли дочекатися своїх літаків через сильного вітру. Варто зазначити, що в Британії зараз зимові канікули, тому дуже багато тих, хто хотів би виїхати кудись на відпочинок.

Це вже другий потужний ураган у Великобританії за останній час. Так на минулого тижня на країну обрушився шторм "Сіара", який став причиною знеструмлення більше 20 тисяч будинків.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму розгулявся сильний шторм. Крім того, на півострові випало понад 30 см снігу. Негода стала причиною того, що біля Ялти затонуло судно.

Маруся Звіробій жорстко обізвала Зеленського Соколова різко звернулась до Зеленського та нагадала про долю Януковича (відео)
Читати всі новини