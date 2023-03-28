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"Было очень больно": британец приехал в Украину лечить зубы и поделился впечатлениями

Мужчина приехал к киевскому стоматологу из Великобритании (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Житель Великобритании Ричард Гов приехал в Киев, чтобы вылечить абсцесс, образовавшийся на его зубах месяц назад. Сначала он искал местного специалиста, однако мужчину беспокоил один весомый фактор - цена.

Об этом пишет на сайте Daily Mail.

Почему британец приехал к украинскому стоматологу

58-летний Ричард Гов из города Эли в Кембриджшире приехал в Киев специально для того, чтобы вылечить абсцесс на зубах.

Мужчина рассказывает, что сначала искал врача на месте, однако в приемной ему сообщили, что частный осмотр обойдется в кругленькую сумму. Поэтому Ричард решил ехать в Украину, где жил долгое время до войны.

"Мне было очень больно, но мне прямо сказали, что нет никаких шансов попасть на прием. Итак, я получил помощь в Украине сразу за небольшую долю стоимости. Это просто показывает, какой беспорядок в стоматологической помощи сейчас в Британии", - рассказывает мужчина.

Ричард Гов приехал в Киев из Лондона, чтобы вылечить зуб (фото: dailymail.co.uk)

Он отметил, что затраты на дорогу и лечение в Украине составили вполовину меньше, чем услуга стоила бы в Британии. За удаление абсцесса и сопутствующие процедуры дома Ричард заплатил бы 950 фунтов стерлингов, что составляет более 40 000 гривен! В Украине иностранец отдал около 10 000 гривен.

До начала полномасштабной войны Ричард с супругой-украинкой проживали в Киеве 12 лет. Во время пребывания в Украине он сам владел стоматологической клиникой, потому знал, куда идти.

28 февраля он вылетел в Польшу и сел на 13-часовой поезд через границу в Киев. В течение недели проблемы Ричарда уже не было. Ему также проделали дополнительную работу, включая три корневых канала и пломбу за 220 фунтов стерлингов.

За время своей поездки мужчина увидел, какая столица во время войны.

До этого британец 12 лет прожил в Украине (фото: dailymail.co.uk)

"В Киеве стало гораздо тише, чем раньше, а на улицах стояли противотанковые отряды, готовые мгновенно сдвинуться с места. Воздушные сирены включали два-три раза в день, но местные жители уже привыкли к этому, поэтому они были достаточно спокойны", - описывает увиденное Ричард.

Раньше мы рассказывали, что нужно иметь в рационе, чтобы не жаловаться на здоровье зубов.

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Киевзубилечение за границей