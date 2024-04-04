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Бриджит Макрон снимется в популярном сериале: подробности

Бриджит Макрон появилась на съемках "Эмили в Париже" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Бриджит Макрон появилась на съемочной площадке сериала "Эмили в Париже", что может свидетельствовать о том, что женщина играет саму себя.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа KCS Presse в Instagram.

Брижит Макрон примет участие в съемках "Эмили в Париже"

Первая леди Франции является большой фанаткой американского сериала "Эмили в Париже", о чем не раз говорила, и кажется, у нее была мечта - появиться на съемках нового сезона.

Поскольку в этой жизни нет ничего невозможного, то на площадке первая леди появилась вместе с исполнительницей главной роли Лили Коллинз, и стоит сказать, что она выглядит очень довольной.

Бриджит Макрон на съемках "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/kcspresse)

Вероятно, мечта Макрон сбылась, и она стала не просто поклонницей сериала, а еще и его героиней. Правда, кого именно играет Брижит Макрон, пока неизвестно, но вероятнее всего это камео, то есть, она сыграет саму себя.

На фото, которые удалось сделать в прессе, Бриджит общается с представителями СМИ, а недалеко от нее в кадре работает Лили. Интересно будет посмотреть, что из этого вышло.

И стоит сказать, что "Эмили в Париже", полюбившийся миллионам зрителей, обещают выпустить в этом году и, как можно заметить, съемки продвигаются  активно и с участием очень известных и высокопоставленных лиц.

Бриджит Макрон на съемках "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/kcspresse)

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