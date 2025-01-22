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Брелок, дармовис или підвісок? Как правильно называть этот аксессуар на украинском языке

Среда 22 января 2025 07:45
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Брелок, дармовис или підвісок? Как правильно называть этот аксессуар на украинском языке Как правильно называть - брелок, дармовис или підвісок (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Брелок, дармовис, підвісок - три варианта одного слова или разные понятия? Называть этот аксессуар можно разными словами и большинство из них будет не украинского происхождения. А как можно назвать его на украинском языке?

Как правильно называть - брелок, дармовис или підвісок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Брелок - современный и правильный вариант

Самый распространенный термин в украинском языке для определения аксессуара для ключей - это "брелок". Слово пришло к нам из французского языка (breloque) и закрепилось в литературной норме как существительное мужского рода.

Примеры:

  • Цей брелок на ключах виглядає стильно.
  • Я подарував їй гарний брелок у вигляді серця.

Форма "брелока" является ошибочной, поскольку она заимствована из русского языка и не соответствует правилам украинской грамматики.

Дармовис - старинное слово с интересным значением

Слово "дармовис" имеет украинское происхождение и исторически употреблялось для обозначения предметов, которые свисают. Например, это могла быть декоративная подвеска или часть украшения. В переносном значении "дармовис" означает бездеятельного человека, гуляку.

Примеры:

  • На старій скриньці висів красивий дармовіс - чітко видно, як він слугував декоративним елементом.

Підвісок - возможный синоним в определенном контексте

Слово "підвісок" также можно употреблять, однако это больше относится к ювелирным украшениям, таким как кулоны или части сережек. Этот термин используется для описания элементов, которые можно подвесить, но в отношении аксессуаров для ключей его применение менее привычно.

Пример:

  • Я купив для себе підвісок у вигляді зірки, який можна прикріпити до сумки.

Какое же слово выбрать?

Для предметов, которые используют для ключей или как декоративные украшения, наиболее правильным является слово "брелок".

В художественных или разговорных текстах можно использовать "дармовис", чтобы создать атмосферу прошлого или придать фразе стилистическую окраску.

"Підвісок" лучше использовать в контексте ювелирных украшений или в более формальных случаях.

Слово "брелок" является современным, понятным и правильным для обозначения аксессуара для ключей.

В то же время "дармовис" и "підвісок" могут использоваться в специфических контекстах, но не являются прямыми синонимами. Поэтому слово "брелок" является оптимальным выбором для украинского языка.

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При написании материала были использованы источники: Орфографический словарь украинского языка, Справочник по культуре речи Александра Пономарева, Украинский языково-информационный фонд.

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