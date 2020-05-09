Маячня від початку до кінця! Комаровський розніс новий "спосіб" лікування коронавірусу

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський емоційно прокоментував черговий фейк про лікування COVID-19

Поки вчені в усьому світі розробляють вакцину проти коронавірусу, у мережах активно поширюються всілякі поради від нібито лікарів про нові способи перемогти хворобу. Такі фейкові "рецепти" на практиці здатні нашкодити здоров'ю довірливих громадян. Євген Комаровський у своєму свіжому відео про COVID-19 прокоментував один з останніх "хітів" в інтернеті.

Мова йде про вірусний ролик від "лікаря з Італії", який розповідає, як вилікувався від коронавірусу за допомогою алкоголю - дихав парами горілки.

Лікар вищої категорії Комаровський зізнався, що отримав тисячі питань щодо даного "способу" і досить емоційно пояснив, чому цьому "лайфхаку" не можна вірити.

"Лікар" відкрив новий спосіб лікування коронавірусної інфекції за один день - тільки вдумайтеся! Для того, щоб убити вірус в легенях, треба розчинити оболонку вірусу, якщо дихати парами горілки. Людина абсолютно конкретно говорить про те, що відчула у себе якісь симптоми, вирішила, що це коронавірус, подихала горілкою протягом дня, на ніч вилила горілку на подушку, щоб вночі нею дихати, потім через два дні зробила тест і ніякого коронавірусу не виявила. І народ без жартів каже: доктор, це правда? Як круто, дивіться, як ми будемо все лікуватися чудово", - дивується Комаровський.

Також він обурився, що ніхто не звертає увагу на те, що ця людина говорить: "я лікар", і розповідає: "чому так раніше не лікували?"

"Чому так не можна лікувати туберкульоз? Та тому що у туберкульозної інфекції є капсула, яку спирт не розчиняє. Чому так не можна лікувати грип? Тому що у грипу немає жирової плівки, як є у коронавірусу...

Люди! Це ж все фігня на пісному маслі! У грипу є зовнішня жирова мембрана. У туберкульозної палички немає ніяких капсул. Все це маячня від початку і до кінця!" - наголошує Комаровський.

Також лікар зізнався, що розуміє бажання людей знайти легкий спосіб побороти коронавірус і не особливо напружуватися при цьому з карантином.

"Я розумію, що всім хочеться не дотримувати дистанції, не мити руки, байдики бити, вийти з дому і дихати горілкою. Люди - так не вийде, ці методи не працюють!" - зауважив Комаровський.

Відео: Комаровський спростував фейк про лікування коронавірусу, вдихаючи пари горілки

Нагадаємо, що нещодавно колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун зібрала добірку найбільш поширених міфів про коронавірус і розвінчала нові фейки.

Раніше ми писали про те, що український лікар розповіла, які фактори впливають на смертність від коронавірусу, від чого залежить порятунок життя пацієнтів і при яких симптомах потрібно негайно викликати "швидку".