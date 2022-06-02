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"Братні народи": режисер Оксана Байрак заявила, що Україна сама винна у війні з РФ

Фото: Оксана Байрак підтримує Росію (instagram.com.ksanabayrak)
Автор: Людмила Жукова

Українська режисер Оксана Байрак вважає, що наша країна сама винна у війні з Росією. Також вона вважає росіян і українців братніми народами.

Про такі погляди режисера розповіла актриса Наталка Денисенко інтерв'ю тележурналістці Аліні Доротюк для її YouTube-каналу.

Оксана Байрак підтримує Росію

Артистка розповіла, що Байрак дотримувалася російської риторики з початку війни в Україні.

"Оксана Байрак мене заблокувала відразу, коли я їй написала ще на початку війни:" Що ви говорите?". Вона заявляє, що Україна винна в цій війні. І "ми повинні бути з братнім народом разом" і все таке. Цим повинні вже займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна повинна бути окупована Росією, то за це повинна бути кримінальна відповідальність, тому що це зрада державі", - вважає Денисенко.

Актриса вважає, що Байрак нічого робити в Україні з такими думками.

"Я все одно вважаю, що не тільки для "людей мистецтва", але і для всіх без винятку росіян потрібно ввести жорсткий візовий режим. Щоб вони не мали права сюди приїжджати. Тільки якщо у них є, наприклад, близькі родичі. І якщо давати якусь візу, то на короткий термін", - висловилася артистка.

Чим ще відома Байрак

Нагадаємо, Оксана Байрак раніше підтримувала куму Путіна Оксану Марченко. Також вона обурювалася тим, що в Україну не пускали російського актора Дмитра Харатьяна.

Ще Байрак підтримувала в проросійській риториці скандальну ведучу Сніжану Єгорову, яка говорила, що "Путін - рятівник".

Нагадаємо, Оксана Байрак показала свої фотографії до пластики. Також вона показала шкільний знімок.

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Оксана Байрак